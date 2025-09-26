Pisa, l’emozione della sfida con la Fiorentina: per il match toscano Gilardino non rischia

Pisa, 26 settembre 2025 – Alberto Gilardino i suoi conti li ha fatti con largo anticipo e nel match di Coppa Italia perso contro il Torino non ha voluto rischiare niente. O quasi. A riposo sono rimasti Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Nzola, Aebischer e Moreo.

Tutti elementi indiziati per iniziare la partita contro la Fiorentina domenica pomeriggio. La formazione dei nerazzurri sembra dunque decisa, con Semper in vantaggio su Scuffet per giocare in porta. In difesa Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti, che dovrebbe essere preferito a Lusuardi. Nessun dubbio a centrocampo, dove sugli esterni agiranno Angori e Tourè, in mezzo ci saranno Aebischer e Akinsanmiro. Dietro a Nzola giocheranno Tramoni e Moreo.

Del match, sentitissimo, contro la Fiorentina, ha parlato anche l'esterno Samuele Angori. «E' una partita importante e con un peso specifico, per tanti motivi. Tutti i pisani aspettano questa gara da 34 anni e sarà emozionante giocarla davanti al nostro pubblico. La Fiorentina non è partita bene ma sarà una sfida complicata, dobbiamo giocarcela anche perché al momento loro hanno un solo punto più di noi. Mancano i risultati, ma arriveranno. Purtroppo siamo un po' sfortunati, le prestazioni ci sono ma stanno mancando i risultati».

Ale. La.