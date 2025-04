Pisa-Frosinone: Inzaghi prepara la sfida promozione con Lind recuperato

I cancelli del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado riapriranno oggi pomeriggio. Dopo una domenica di riposo per ricaricare le pile. Il Pisa riparte, sotto la guida di Filippo Inzaghi, per preparare la sfida contro il Frosinone, che potrebbe rappresentare la festa promozione per i nerazzurri. Come noto, rientra in gruppo, otto giorni dopo l’ultima volta, Alexander Lind. Il centravanti danese ha smaltito il problema muscolare al flessore accusato proprio in allenamento nel giorno di Pasqua e possiamo quindi definire recuperato in vista della sfida. Da capire quindi se l’allenatore lo inserirà a partita in corso oppure deciderà di puntare su di lui già dal primo minuto. Differente la questione per quanto riguarda Moreo. La botta subita a Brescia sarà monitorata quotidianamente, ma non ci dovrebbero essere motivi per dubitare della sua presenza per la partita. Tre allenamenti precedono infatti il calcio d’inizio della gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Una gara per la quale non vi sono più biglietti disponibili. Nella serata di sabato sono stati infatti acquisiti gli ultimi tagliandi rimasti in tribuna superiore. Adesso i posti disponibili all’Arena (escluso il settore ospiti) sono tutti esauriti. Sarà record stagionale di presenze (sarebbe dovuto accadere già contro la Cremonese, gara poi posticipata e riprogrammata al tredici maggio. Una cornice stupenda, mai vista in precedenza in stagione, per raccogliere il sogno tanto atteso, adesso un obiettivo molto vicino.

Lorenzo Vero