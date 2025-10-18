Pisa-Verona 0-0, all’Arena vince solo la paura

Pisa, 18 ottobre 2025 – Il Pisa difetta di coraggio e, di conseguenza, manca l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Un punto in più per un passo indietro. Non è tanto (o meglio non solo) il risultato a difettare: è quell’atteggiamento «garibaldino» invocato da Gilardino a inizio stagione a essere evaporato in una partita che doveva avere contenuti diversi, anche perché l’avversario non appariva insuperabile. E ora, con un calendario ostico alle porte, si fa sempre più dura.

Tre centrali: così Gilardino blinda la difesa, affidandosi all’esperienza di Albiol, alla prima da titolare in campionato, affiancato da Caracciolo (destra) e Canestrelli (sinistra). In mediana Aebischer recupera dall’infortunio e si riprende la cabina di regia, accompagnato dai consueti partner Akinsanmiro e Marin. In attacco Moreo vince il ballottaggio con Tramoni al fianco di Nzola. Il Verona invece rinuncia inizialmente a Belghali – appena tornato dalle fatiche in nazionale – e avanza Cham. Il tandem offensivo è ovviamente composto da Orban e Giovane.

Il primo tempo balla su ritmi agé. Il palleggio nerazzurro è ingolfato e inconcludente: mancano idee e soluzioni traducendosi in sbadigli. Dopo poco più di dieci minuti, la discesa di Giovane semina il panico: la conclusione – deviata da Caracciolo – fa la barba al palo. Per aspettare la prima sortita offensiva nerazzurra bisogna attendere il 27esimo, quando un’iniziativa di Leris si trasforma in un cross per Nzola che si spegne abbondantemente sul fondo. Stessa sorte, cinque minuti dopo, per l’incornata di Moreo su angolo di Aebischer. Dall’altra parte il gambiano Cham ha due buone chance per fare male ai nerazzurri: nella prima però calcia malissimo, nella seconda fa un po’ meglio e trova la risposta di Semper. Il Pisa non si può permettere di perdere, ed è evidente, ma al tempo stesso non fa niente per vincere.

Nella ripresa stessa pietanza senza contorno e senza pepe. Al Pisa manca il coraggio di osare, al Verona probabilmente basta un pareggio o comunque non può fare più di così. Dodici minuti e una discesa di Nzola finalmente accende l’Arena, anche se la conclusione è sballata. Quando sembra essere giunto il momento di accelerare, il Pisa in realtà abbassa il baricentro, anche con i cambi di Gilardino, che passa a un ancor più abbottonato 3-5-2. Zanetti cambia le due punte e – anche se non è che faccia sfracelli – almeno mantiene una pressione più costante che, al netto di un tasso tecnico discutibile, non si traduce però in alcuna reale occasione da rete. Il Pisa continua il suo rapporto difficile con il gol. Finisce zero a zero.

Pisa-Hellas Verona all'Arena Garibaldi (foto di Enrico Mattia Del Punta)

E adesso? I nerazzurri anticipano a venerdì l’attesa trasferta a San Siro alle 20.45 contro il Milan. Prossima sfida in casa, invece, giovedì 30 ottobre contro la Lazio, sempre in orario serale. L’impatto con la Serie A è stato davvero durissimo.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris (20’ st Cuadrado), Marin (20’ st Piccinini), Aebischer, Akinsanmiro, Angori (20’ st Bonfanti); Moreo (34’ st Tramoni), Nzola. All. Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham (16’ st Belghali), Serdar (40’ st Santiago), Gagliardini, Bernede (16’ st Akpa Akpro); Frese, Giovane (22’ st Mosquera), Orban (22’ st Sarr). All. Zanetti.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: Akinsanmiro, Piccinini, Canestrelli, Frese, Tramoni e Nunez.

Recupero: +1’ pt; +5’ st.