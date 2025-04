Pisa: Henrik Meister titolare in attacco contro il Brescia, Inzaghi prepara sorprese

Alla vera domanda della giornata ha risposto mister Inzaghi in conferenza. Per sopperire all’assenza dell’infortunato Lind al centro dell’attacco del Pisa giocherà Henrik Meister. Un’occasione gigante, quella davanti al danese, per svoltare la sua stagione, che al momento recita undici presenze e solo un gol segnato. Alle sue spalle pochi dubbi: agiranno Moreo e Tramoni, le stelle di questa squadra. Poi, almeno a gara in corso, è da valutare l’opzione dei tre trequartisti, con l’ingresso di uno tra Morutan, Arena e Vignato. I dubbi vi sono invece negli altri reparti, soprattutto a centrocampo. "Vedremo una squadra diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto scendere in campo contro la Cremonese" ha dichiarato l’allenatore.

E se lì i titolari sarebbero stati Marin e Piccinini in mediana, non è da escludere che per la partita contro il Brescia, dove il Pisa è chiamato a un maggior possesso palla, non possa essere scelto nuovamente Solbakken, già titolare contro la Reggiana, e questa volta probabilmente in tandem con il rumeno, diffidato e in panchina inizialmente proprio al Mapei Stadium. Occhio, al solito, anche ad Abildgaard e Hojholt. Per quanto riguarda il capitolo esterni, Inzaghi ha parlato di un Sernicola in grande forma. Il numero 66, in panchina nelle ultime tre partite, potrebbe insediare uno tra Angori e Touré sulle fasce, anche se, almeno inizialmente, i due titolari del ruolo sembrano favoriti.

E l’allenatore, volendo anche esaltare quanto di buono fatto, ha ribadito: "Da inizio stagione stiamo giocando senza due dei migliori calciatori della B nel ruolo, Esteves e Leris, e nessuno se ne è accorto". Ha ragione. In difesa, certo il ritorno di Simone Canestrelli dal primo minuto dopo la squalifica, al centro giocherà Caracciolo, mentre Rus, Calabresi e Bonfanti lotteranno per il terzo posto. In porta Semper.

Lorenzo Vero