Pisa, il "rinoceronte" Lind saluta: accordo trovato con il Nordsjælland

Pisa, 31 agosto 2025 – Alexander Lind lascia il Pisa. Dopo una sola stagione che senza dubbio entrerà nella storia – già lo è – del club nerazzurro, l’attaccante torna in patria, in Danimarca. Una sua specifica richiesta, arrivata a pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato. Così, il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Nordsjælland. L’attaccante classe 2002 si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto, con il Pisa che si è mantenuto la possibilità di contro-riscatto. In questo avvio di stagione Lind ha giocato da titolare la partita di Coppa Italia contro il Cesena, mentre è rimasto fuori dai convocati sia contro l’Atalanta che contro la Roma. Nello scorso campionato, il “rinoceronte” nerazzurro ha giocato 32 partite segnando 8 gol, offrendo sempre dedizione, corsa e forza fisica decisiva per la promozione in Serie A. Resta da capire se in queste ultime ore il Pisa cercherà un nuovo rinforzo in attacco. Intanto, nella mattinata di domani previste le visite mediche di Raul Albiol. Accordo trovato anche con l’Atalanta per il ritorno di Bonfanti.