Pisa, il vero campionato s’ha da fare. Affrontate solo le squadre di... "sinistra"

Ottime prestazioni, pochi gol subiti (sei in cinque partite), pochi gol fatti, tanti complimenti e due punti in classifica. Ultimo posto ex aequo con il Lecce per il Pisa, anche se è talmente corta la classifica… La squadra di Gilardino in questo avvio di stagione in Serie A ha stupito positivamente il pubblico. "Farei tanto volentieri a cambio dei complimenti con qualche punto" ha dichiarato l’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e oltre al punto che poi è arrivato, è da mettere in risalto il fatto che finora il Pisa ha giocato quasi esclusivamente con squadre che "non fanno parte del proprio campionato". Sì, esatto. Perché se è dalla scorsa stagione che ripetiamo che il massimo campionato è diviso in due blocchi, tra sette-otto squadre che lottano tra loro per ambire a una migliore posizione europea e le altre, che si dividono quanto resta, anelando molte il sogno salvezza, allora il Pisa a ora ha affrontato praticamente solo squadre del primo elenco.

Il campionato dei nerazzurri ha avuto inizio in casa dei terzi classificati della scorsa stagione, l’Atalanta, che appena due mesi prima invece aveva alzato al cielo l’Europa League. La partita dopo, quindi, all’Arena ha fatto visita la Roma, che ha chiuso al quinto posto lo scorso torneo e ha ottenuto tre punti con fatica grazie al gol di Soulé. L’unica prestazione negativa, anzi, venticinque minuti non al livello, come ammesso da Gilardino stesso, il Pisa li ha giocati con l’unica squadra affrontata da "parte destra della classifica", l’Udinese (dodicesima nel 2024/25), perché la partita dopo, in casa dei campioni d’Italia del Napoli, ha visto i nerazzurri protagonisti di un’ottima prestazione, perdendo per 3-2, e con il rammarico dell’errore arbitrale per il rigore non concesso a seguito del fallo di De Bruyne su Leris.

Recriminazioni circa le scelte arbitrali che sono proseguite – e continuano a proseguire – anche domenica scorsa contro la Fiorentina, che è partita in maniera negativa in questo campionato ma che è reduce dal sesto posto. Un grado di difficoltà che non si calmerà nemmeno nel prossimo turno, quando il Pisa scenderà in campo al Dall’Ara di Bologna (che questa sera giocherà contro il Friburgo in Europa League) e che pochi mesi fa all’Olimpico di Roma ha alzato al cielo la Coppa Italia dopo aver battuto il Milan in finale. Possiamo asserire con grande tranquillità che il Pisa è stato sinora grande tra le grandi, almeno da un punto di vista delle prestazioni. Una crescita anche individuale: Caracciolo, straordinario nel rendimento, si trova al secondo posto per numero di palloni intercettati in Serie A: nove. Il primo vero scontro diretto gli uomini di Gilardino lo avranno il 18 ottobre, al rientro dalla sosta, contro il Verona.