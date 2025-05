Pisa in festa: parata storica della squadra nerazzurra con striscione sulla Torre

Sabato si è consumata una pagina di storia importante a Pisa. Decine di migliaia di persone si sono riversate sul lungarno e zone limitrofe per assistere alla parata della squadra nerazzurra a bordo del pullman scoperto. Un’emozione storica, soprattutto per chi l’ha vissuta in prima persona. E sui social traspare tutta l’emozione dei calciatori nerazzurri. A partire dalla suggestiva scalata fino in cima alla Torre, dove i calciatori e i dirigenti hanno srotolato uno striscione nerazzurro con su scritto A.

"PisA", con vista su Piazza dei Miracoli: semplice, di impatto, il messaggio di Piccinini, al solito tra i più scatenati della festa. A dare un tocco vintage e anche più emotivo, gli scatti analogici di Solbakken, che hanno ripreso Meister e Lind con la coppa in cima alla torre, ma anche Calabresi, che alzava al cielo una A. Quindi è partita la parata. Castellini, con addosso un copricapo indiano, riprende la folla, scrivendo "A" sulle storie. Quando la carovana giunge nel punto più caldo della festa è Adrian Rus ad alzare la coppa. È iconico Samuele Angori, che prima posta una foto con Piccinini, poi si alza in piedi sul retro del pullman. Braccia aperte a prendersi l’amore e l’euforia della propria gente. Fotografie che rimarranno nella storia. Non c’è grande spazio per l’utilizzo del telefono e per varie reazioni social. La festa è talmente totalizzante che è meglio viversela senza schermi che fungano da schermo. I calciatori si limitano a repostare in seguito tutte le storie pubblicate dai tifosi su Instagram e social vari. Insomma, le immagini non mancano. Tra i più attivi e attenti a immortalare la festa, mister Inzaghi. L’allenatore, davanti a tutti nella carovana, ha fotografato vari striscioni a lui dedicati.

Tra questi, i più famosi "Habemus Pippum" e anche un altro, con lui rappresentato con vesti papali e la scritta "Pippo, e son felice". "Siete matti!" il suo commento. Uno scatto anche più emozionale, quello postato con in braccio il figlio e davanti la folla nerazzurra, pronta ad acclamare e portare in trionfo il loro condottiero. Una stagione da fuochi d’artificio, quelli che si sono levati in cielo dal Ponte di Mezzo, ripresi da capitan Caracciolo. Perché, come nel video pubblicato da Canestrelli: "Tanto già lo so che l’anno prossimo gioco all’Olimpico". Dopo, c’è chi andato a casa, chi invece, come Tramoni, si sono recati in piazza delle Vettovaglie per intonare cori tra i tifosi.

Lorenzo Vero