Pisa in Serie A: la festa dei giocatori con Touré protagonista

"TrAnkilo". Lo slogan, la frase, diventata simbolo della festa dei giocatori del Pisa dopo la promozione in Serie A. Una frase per un giocatore: Touré. Il numero 15 è stato tra i più acclamati. Già iconica la foto negli spogliatoi, di lui con il sigaro in bocca, che celebra il risultato. Ma tutti i calciatori hanno espresso la loro gioia sui social. La prima festa è stata celebrata con gli oltre 1200 presenti allo stadio, verso i quali i calciatori si sono rivolti, ballando e intonando i cori più famosi. Birre e festa prima nella pancia del San Nicola: "I’m in love with Pisa" scrive Meister in un selfie con Solbakken e Lind. Poi Angori, attraverso una diretta su Instagram, ha mostrato l’ingresso della squadra nell’aereo che da Bari ha condotto gli eroi a Pisa. Una volta atterrati, è partita una carovana di due pullman, che ha tardato l’arrivo all’Arena a causa dei tanti tifosi che hanno atteso la squadra all’aeroporto. Una volta giunti allo stadio, il tragitto fino al campo è brevissimo: la voglia di gioire con gli oltre undicimila presenti è tantissima. Meister rompe subito le righe della formalità, con una pazza corsa verso la Curva Nord, dove si siede sulle vetrate assieme a Piccinini e Canestrelli tra gli altri, mentre Touré prende va a incitare i tifosi siti in gradinata. Calabresi e Caracciolo sono quasi commossi in campo. Anzi, togliamo il quasi. Sono loro gli artefici dell’arrivo di Inzaghi, come svelato dallo stesso allenatore.

In campo nessuno si perita a foto, saluti e abbracci con i tifosi. Quindi, i primi post sui social: "Vorrei ringraziarvi per far parte di questo club. È stato incredibile vivere queste esperienze con tutti voi e non lo dimenticherò mai. Grazie ai giocatori e allo staff e mille grazie a tutti i tifosi" scrive Meister, il più prolisso. Canestrelli si limita a una carrellata di foto e la scritta: "Io che Amo solo te…". Lo stesso messaggio scritto da Angori: "Serie A! Il sogno è diventato realtà!".

Sotto al posto arriva il commento di Nicholas Bonfanti, di proprietà del Pisa, che ha deciso la sfida a favore del Bari: "Complimenti fratello, te lo sei meritato", ma anche di Beruatto, ora impegnato nella lotta per non retrocedere con la Sampdoria: "Te lo meriti mostro". Piccinini è felicissimo: "Ci sarebbero mille cose da dire, preferisco lasciarmi trascinare dalle emozioni che in questo momento sono tante e inimmaginabili fino a poco tempo fa. Io che amo solo te". E Hoejholt fa eco: "Un sogno diventato realtà. Grazie tifosi, con voi al nostro fianco abbiamo reso possibile l’impossibile". E l’immagine di chiusura della festa è rappresentata da mister Filippo Inzaghi che, scortato e con tantissimi tifosi al seguito, per oltre mezzanotte rientra a piedi a casa, sita in pieno centro, dopo il capolavoro conquistato.