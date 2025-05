Pisa in Serie A: terzo sold out consecutivo per la partita contro il SudTirol

Prosegue inesorabile la marcia della prevendita verso il terzo sold out consecutivo per quel che riguarda i posti nei settori nerazzurri. Dopo il boom vissuto in occasione della sfida, poi rimandata in seguito alla morte di papa Francesco, con la Cremonese dello scorso 21 aprile, l’Arena ha indossato il vestito delle belle occasioni contro il Frosinone. Giovedì 1 maggio nei settori destinati ai tifosi pisani dell’impianto di Porta a Lucca non entrava neppure uno spillo. Il colpo d’occhio atteso per la partita di dopodomani contro il SudTirol sarà lo stesso: d’altronde i festeggiamenti per la promozione in Serie A non si sono mai fermati.

Dal tardo pomeriggio di domenica scorsa ogni scusa è buona per abbracciare qualcuno, cantare insieme il coro che ha scandito il ritorno nel massimo palcoscenico dopo 34 anni – quel "Io che amo solo te" che la squadra ha voluto imprimere per sempre nelle maglie celebrative indossate subito dopo il fischio finale al "San Nicola" di Bari -, e immaginare ciò che attende il Pisa tra l’attesissimo derby contro la Fiorentina e le esibizioni a San Siro e all’Olimpico. E quindi, già che di tempo da perdere per i doverosi festeggiamenti non ce n’è, anche la partita in programma nella serata di venerdì 9 maggio è l’ennesima occasione perfetta per ritrovarsi con amici, conoscenti, perfetti sconosciuti, tutti accomunati dall’amore viscerale per i due colori che rappresentano lo Sporting Club, la città e la sua intera provincia.

Rimangono soltanto 110 tagliandi di tribuna superiore, dopodiché verrà decretato il tutto esaurito (da Bolzano al momento sono attesi circa trenta sostenitori). Gli appuntamenti con la gioia condivisa, ovviamente, non finiranno qua: c’è l’ultima partita casalinga della stagione da onorare. Martedì 13 maggio, al termine dei novanta minuti con la Cremonese, capitan Caracciolo solleverà al cielo la Coppa Nexus, consegnata direttamente dai dirigenti della Lega B, suggellando così l’approdo in Serie A. In quel momento la squadra saluterà anche tutto lo stadio che, ne siamo certi, sarà nuovamente imbandierato e riempito in ogni ordine di posto. Per la parata trionfale sul pullman scoperto, a cui la società tiene particolarmente per ringraziare ulteriormente la sua gente, bisognerà invece attendere ancora: non è ancora stata decisa la data di questo evento.

M.A.