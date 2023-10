Pisa, la tela da ricomporre. Con il Venezia per dire chi siamo: "Forti e in crescita. Serve coraggio»

Questo Pisa ricorda così tanto quella celebre tela di Penelope: fa di giorno e disfa di sera. Laddove i nodi si sciolgono in una partita, nell’altra tornano ad accapigliarsi confondendo la trama che sembrava poter nascere e raccontare qualcosa di buono. In un simile contesto, difficile dire che cosa sia il Pisa oggi. Che squadra è il Pisa il 29 ottobre 2023? E’ una squadra che deve salvarsi come dice la classifica oppure che guarda verso i playoff? E’ una realtà ambiziosa come parrebbe dai nomi e dalle idee del suo allenatore oppure dovrà sudare fango per conservare la categoria? Le risposte non arriveranno tutte da Venezia, ma forse alcune sì. La trasferta veneta alza drasticamente il quoziente di difficoltà chiamando il Pisa ad un triplo salto mortale rispetto ai recenti avversari. Il Venezia è squadra di vertice, gioca bene e ha individualità da Serie A. Come a dire, questo match sarà specchio di un percorso.

"La nostra mentalità è chiara – risponde a tono Alberto Aquilani nel pre-gara – andiamo a Venezia per giocare alla pari con loro. Non dico che dobbiamo essere presuntuosi, quello mai, ma essere coraggiosi. E se facciamo una partita coraggiosa possiamo anche vincerla". L’allenatore argomenta: "Noi siamo una squadra forte che se la può giocare contro qualsiasi avversario. Rispetto a qualche settimana fa vedo diversi miglioramenti. Vedo una squadra che crede fortemente in un’idea di gioco, anche se ogni idea, ovviamente, poi è figlia dei risultati. Purtroppo però questi sono influenzati da mille fattori. Insomma, nonostante i tanti giocatori infortunati e gli episodi sfavorevoli siamo in crescita".

E’ evidente che vi è un solo modo per dimostrarlo: giocare a viso aperto contro una big e magari portare a casa punti. "Abbiamo analizzato il Venezia – Aquilani lo evidenzia –. Il livello è molto alto. E’ una delle realtà candidate per stare al vertice della classifica. Hanno un bravo allenatore, con una mentalità che mi piace e godono di giocatori che valgono anche la categoria superiore. Andiamo in Laguna pienamente consapevoli che giocheremo contro una squadra forte e che dobbiamo dare ancora qualcosa di più".

Un’occasione complessa eppure una sfida che, in qualche misura, può ridare morale e fiducia: "Mi aspetto una reazione d’orgoglio dopo il risultato che tanto ci ha penalizzato con il Lecco. La sconfitta ci ha devastato perché ci aspettavamo altro e la partita aveva detto altro. Venivamo da una buona prova con il Cittadella e, per assurdo, neppure con il Lecco siamo andati male. Il risultato è importante, il risultato ti dà fiducia. Il calcio è questo. Il pareggio con lo Spezia è stato accolto positivamente nonostante avessimo giocato una partita pessima".

Aquilani poi parla di dettagli, quelli che fanno la differenza: "Un contrasto che non viene fatto bene e che poi porta al gol, oppure un festeggiamento eccessivo come dopo il pareggio con il Lecco. Come se l’1-1 ci avesse tolto un peso enorme dallo stomaco. Io invece avrei voluto prendere quella palla e andare subito a centrocampo per provare a vincerla. Perché ne avevamo la possibilità". Sapendo che allenare significa anche subire critiche: "Ho scelto questo mestiere pienamente consapevole di che cosa significhi – conclude Aquilani – Ma voglio portarlo avanti forte delle mie idee. Il risultato di una singola partita non mi scalfisce".