Pisa-Lazio 0-0, Basic stavolta si ferma al palo

Pisa, 30 ottobre 2025 - L'ultimo turno è stato positivo per entrambe le squadre in campo nel diluvio dell'Arena Cetilar: il Pisa aveva fermato a San Siro il Milan, sfiorando anche la prima vittoria in Serie A, mentre la Lazio aveva battuto la Juventus, ponendo così fine all'era Tudor. Proprio il match winner dell'ultimo match all'Olimpico, Basic, colpisce un palo nel contesto di un primo tempo vivace ma condizionato dal campo pesante. In realtà, sono i padroni di casa a confezionare più chance per sbloccare la partita e regalarsi finalmente il primo successo in campionato, ma tra imprecisioni proprie e grandi parate di Provedel il giorno buono per la banda Gilardino non è neanche oggi. Al triplice fischio è 0-0 ed è un risultato che dà continuità a entrambe le formazioni ma, al contempo, le scontenta entrambe. Per quanto riguarda la Lazio, ancora una volta l'esame di maturità viene fallito e la situazione di classifica, nella cosiddetta terra di mezzo, ne fotografa proprio questa situazione. Per il Pisa, invece, ancora un bel gioco, tanti complimenti e diverse trame offensive di rilievo ma, ancora una volta, non arriva la vittoria, ma il risultato con gli occhiali, praticamente una consuetudine in questa prima parte di campionato che ne testimonia una fase difensiva importante.

Le formazioni ufficiali

Gilardino sceglie un 3-5-2 aperto da Semper, protetto da Caracciolo, Denoon e Canestrelli, con Cuadrado e Angori sulle bande e Touré, Aebischer e Marin in mezzo al campo: in attacco tocca a Tramoni e Nzola. Sarri replica con un 4-3-3 che tra i pali vede Provedel, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa e Guendouzi, Cataldi e Basic sulla mediana: davanti ci sono Isaksen, Dia e Zaccagni.

Primo tempo

Il Pisa parte forte e al 7' si rende pericoloso con Tramoni, che riceve da Nzola e calcia dal limite, mancando il bersaglio. Dopo un inizio difficile, reso tale anche dal campo pesantissimo, la Lazio prova a mettere la testa fuori dal guscio con Isaksen, prima anticipato da Angori su suggerimento di Guendouzi e poi in veste di assist man per Dia, che manca il controllo della palla. Al 22' Romagnoli serve Basic, che con un diagonale mancino senza troppe pretese fa sporcare i guantoni a Semper. Ben più pericolosa è la chance che al 25' confezionano i padroni di casa: con il destro Cuadrado cerca e trova Touré che, a tu per tu con Provedel dopo il buco di Pellegrini, spara incredibilmente sul fondo. I biancocelesti replicano con Isaksen, che al 29' fa tutto da solo rientrando da destra, puntando e superando Angori e impegnando Semper con un mancino insidioso. Al 32' il numero 18, su imbeccata dall'altro lato di Zaccagni, ci riprova con un tiro di prima che stavolta chiama il portiere di casa agli straordinari per sventare la minaccia. Al 36' è il palo alla sinistra di Semper a dire di no a Basic, che aveva provato a rompere l'equilibrio con una botta dalla distanza. Dopo una fase di sofferenza, al 40' il Pisa torna a battere un colpo con Cuadrado, che con il destro manda la palla in curva. L'arbitro Massa concede 1' di recupero che non cambia la storia del match: all'intervallo è 0-0 nel diluvio dell'Arena Cetilar.

Secondo tempo

Sarri lascia negli spogliatoi Dia, rimpiazzato da Pedro, mentre Gilardino sostituisce l'ammonito Denoon con Calabresi. In campo c'è ancora Tramoni, che al 49' preoccupa Provedel con un insidioso tiro-cross. Il numero 10 torna protagonista poco dopo su un cross di Cuadrado: il numero 10 di casa colpisce di testa la palla, intercettata da Pellegrini, costretto comunque a rifugiarsi in corner. Della battuta se ne incarica proprio Cuadrado, che trova la testa di Canestrelli, con la sfera che sfila di poco sul fondo. Al 56' un'iniziativa di Isaksen frutta un giro dalla bandierina alla Lazio: batte Basic, Semper allontana con i pugni e Cataldi, sulla ribattuta, manda la palla alta. Sponda biancoceleste, un nervoso e acciaccato Pellegrini lascia il campo a Lazzari, ma a entrare sono anche Vecino per Basic e Provstgaard per Gila, a sua volta alle prese con problemi fisici. Al 63' Pedro serve in area Isaksen, che punta Angori e prova la puntata di mancino che però prende solo l'esterno della rete. Anche Gilardino vara un triplo cambio: entrano Leris, Moreo e Akinsanmiro ed escono Tramoni, Cuadrado e Marin. Al 73' il Pisa guadagna un altro corner: batte Aebischer e colpisce di testa Moreo, con Provedel che si supera per impedire la rete ai padroni di casa. Al 77', in un'azione analoga, crossa Angori per Touré, che la gira di testa, con la palla che sfiora il palo alla destra di un volante Provedel. L'assedio del Pisa prosegue quando Nzola appoggia ancora per Moreo, che conclude da posizione defilata: Romagnoli chiude in maniera provvidenziale. L'ultimo cambio di Sarri è Noslin per Isaksen e la mossa scuote la Lazio, che torna in attacco dopo una lunga fase in apnea: all'86' Lazzari serve Vecino, spesso l'uomo dei gol pesantissimi nei finali, ma stavolta la conclusione non è all'altezza della fama. I minuti di recupero sono 4 che si aprono con un tiro di Pedro da fuori che è una telefonata per Semper. Si tratta di fatto dell'ultima chance del match per provare a spezzare l'equilibrio: Massa fischia tre volte e decreta uno 0-0 che rischia di scontentare un po' tutti.