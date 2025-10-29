Pisa-Lazio: toscani caccia del primo successo, laziali per la zona Europa. Formazioni e tv

Pisa 29 ottobre 2025 - Il brivido della Serie A torna all'Arena Garibaldi per la nona giornata del massimo campionato italiano, quando il Pisa ospiterà la Lazio nel primo turno infrasettimanale di questo campionato. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 di giovedì 30 ottobre 2025. In palio tre punti preziosissimi per una squadra la cui rincorsa salvezza sarà complicata fino all'ultima giornata e allo stesso modo per una formazione che vuole tornare quanto prima in Europa.

Il Pisa fin qui ha mostrato un carattere grintoso e determinato, una delle caratteristiche necessarie per salvarsi. La squadra di Alberto Gilardino è ancora a secco di vittorie, ma sul campo non ha mai sfigurato, salvo la brutta punizione patita a Bologna. Ora però è il momento di ottenere il bottino pieno e i tifosi di casa già in diverse occasioni hanno pregustato la gioia dei tre punti. Sulla scia positiva del pari di San Siro, l'Arena Garibaldi sarebbe il teatro perfetto per riassaggiare il sapore del successo in Serie A 34 anni dopo l'ultima volta.

Proprio 34 anni fa si giocava l'ultima sfida tra Pisa e Lazio nel capoluogo di provincia toscano, con successo per 0-1 da parte dei biancocelesti. Maurizio Sarri vorrà senza dubbio ripetere quel risultato, un successo di misura come lo è stato quello contro la Juventus nell'ultima giornata. Una di quelle vittorie che può rilanciare un campionato cominciato non nel migliore dei modi. Nonostante gli infortuni la squadra sta rispondendo in ogni suo singolo effettivo, come testimoniato dalle performance di Toma Basic. Il croato è il simbolo dell'avvio di stagione biancoceleste, da reintegrato a match-winner contro i bianconeri. Ora serve solo continuità.

L'arbitro della gara

La designazione dell'AIA per questa nona giornata di Serie A, ha scelto Davide Massa della sezione di Imperia come arbitro della sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Lazio. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Trinchieri, con Fabbri come Quarto Uomo. Seguiranno la gara dalla sala Var di Lissone la coppia Maggioni e Ghersini. Per l'arbitro si tratterà della nona direzione stagionale, la quarta di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Champions e 2 di Europa League, insieme a 1 di Serie B. Sono solo 3 i precedenti tra Massa e il Pisa, con un bilancio perfettamente equilibrato di 1 vittoria, 1 pari e 1 ko toscano; 33 invece le gare dirette della Lazio, il bilancio capitolino è di 12 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

Probabili formazioni

Per la sfida contro i biancocelesti, Gilardino dovrebbe confermare per sommi capi la formazione vista contro il Milan. Davanti a Semper pochi dubbi circa la linea a tre, con Albiol al centro tra capitan Caracciolo e Canestrelli, occhio però a Calabresi che scalpita. In mediana Akisanmiro e Aebischer metteranno corsa e fisico, al fianco di Tramoni. Touré si vede il posto conteso dall'eterno Cuadrado sulla corsia di sinistra, a destra invece si va verso la conferma di Bonfanti. Non si tocca la coppia d'attacco composta da Nzola e Meister.

Il successo contro la Juventus ha dato quella spinta che può girare la stagione dei biancocelesti, per questo e per i tanti infortuni, ci si aspetta la stessa squadra vista all'Olimpico da parte di Sarri. Davanti a Provedel dunque confermata la coppia centrale Gila e Romagnoli, con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. In mediana conferme per Guendouzi, Cataldi e Basic a comporre la cintura centrale della Lazio. In avanti sono ancora ai box Cancellieri e Castellanos e allora conferma per il tridente con Isaksen, Dia e Zaccagni.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Bonfanti, Akinsanmiro, Tramoni, Aebischer, Touré; Nzola, Meister. All. Alberto Gilardino.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Pisa e Lazio dell'Arena Garibaldi, valevole per la nona giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di giovedì 30 ottobre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Daniele Barone e Nando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Cristian Brocchi.