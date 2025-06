Pisa, programmate le visite mediche e la firma per Lusuardi

Pisa, 15 giugno 2025 - Il Pisa è pronto ad accogliere il primo colpo del proprio mercato. Previste nella giornata di domani, 16 giugno, le visite mediche di Mateus Lusuardi. Il difensore centrale brasiliano classe 2004 arriva dal Frosinone per 450mila euro. Questo il costo del cartellino. Oltre a lui, giungerà in nerazzurro sempre dai ciociari il centrocampista turco classe 2006 Vural.

Lusuardi, dodici presenze e due gol nella scorsa stagione in Serie B (ma com alle spalle già una stagione in A con Di Francesco in panchina) firmerà un contratto quadriennale con opzione di rinnovo. Il Pisa mette così a segno il primo tassello del proprio mercato, quello del ritorno in Serie A.

Lorenzo Vero