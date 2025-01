Calciomercato Pisa, c'è anche Sernicola per la fascia, può essere un'alternativa a Candela

Pisa, 11 gennaio 2025 - Per la fascia il Pisa c'è un altro profilo che la società non ha mai smesso di seguire da almeno quattro anni. Si tratta di Leonardo Sernicola classe 1997, della Cremonese, capace di giocare indifferentemente a destra e a sinistra. Può essere un'alternativa ad Antonio Candela, con il quale nelle ultime ore si è fermata la trattativa a causa della formula, dato che il Venezia vorrebbe imporre l'obbligo di riscatto, mentre il Pisa vuole acqusitarlo in prestito. Come per un altro possibile arrivo, quello di Zanimacchia, per Sernicola si tratta per il prestito con diritto di riscatto. Il Pisa sta provando in queste ore ad affondare il colpo per un esterno dato che per la fascia la situazione è "contata" e i dirigenti si sono tutelati inserendo in lista, anche se pur temporaneamente, il terzino Christian Sussi. Sussi non ha trovato squadra ed era rimasto fuori rosa, ma la società ieri ha comunicato alla Lega di B che in questo turno di campionato avrà il numero 13 e lo ha inserito in rosa. Farà numero, in attesa di capire chi e quando arriverà qualcuno sulla fascia.