Pisa Primavera, crisi senza fine: settima gara senza vittorie, travolta 5-1 dal Napoli

Pisa, 15 febbraio 2025 - Settima partita senza vittorie e una classifica che si fa sempre più preoccupante per la Primavera del Pisa. I nerazzurri escono con le ossa rotte dalla trasferta contro il Napoli, seconda forza del girone B di Primavera 2, che si impone con un pesante 5-1. Un risultato che fotografa la crisi della squadra di mister Innocenti, ora precipitata al tredicesimo posto con 21 punti, reduce da un crollo verticale nelle ultime settimane. La partita - Eppure l’avvio del match lasciava sperare in qualcosa di diverso. Il Pisa era riuscito a passare in vantaggio al 28' con Novak, ma il sogno nerazzurro è durato poco: al 40' è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Raggioli, che ha rimesso subito le cose in equilibrio. Nella ripresa il Napoli ha dilagato.

Al 50' Popovic ha completato la rimonta firmando il 2-1, mentre il Pisa ha accusato il colpo, perdendo via via compattezza e fiducia. I campani hanno così preso il largo: al 65' Malasomma ha trovato il tris, seguito poi dalle reti di De Chiara al 75' e Mboumbou al 90', che hanno fissato il risultato sul definitivo 5-1.

Nel finale nervosismo in campo, con le espulsioni di Lovo tra i nerazzurri e di Malasomma e dell’allenatore del Napoli Rocco. Un’altra prestazione da dimenticare per il Pisa, che non riesce più a rialzare la testa. La vittoria manca ormai da sette partite e la classifica inizia a preoccupare. I nerazzurri sono scivolati al tredicesimo posto, a quota 21 punti, superati anche dal Perugia e avvicinati dall’Avellino. Il tabellino

Napoli-Pisa Primavera 5-1 Napoli: Turi, Colella, D’Angelo (30′ Di Martino), Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile (78′ Anic), De Chiara, Raggioli (78′ Mboumbou), Popovic (63′ Malasomma), De Martino (78′ Borriello). A disposizione. Sorrentino, Distratto, Kharaban, Viola, Napoletano. Allenatore Rocco. Pisa: Giuliani, Baldacci, Bacciardi, Capitanini (66′ Cenerini), Arnesi, Casarosa (66′ Sapola), Bettazzi (88′ Rossi), Cannarsa, Novak, Bocs (78′ Lovo), Vivace (88′ Mainardi). A disposizione. Rugginetti, Luppichini, Foglia, Mazzantini, Giotti, Tosi, Barsacchi. Allenatore Innocenti. Arbitro: Edoardo Gianquinto di Napoli. Assistenti. Colaianni-Cataneo. Marcatori: 28′ Novak, 40′ Raggioli, 50′ Popovic, 65′ Malasomma, 75′ De Chiara, 90′ Mboumbou. Note: ammoniti, Colella, Russo, Casarosa. Espulsi al 91′ Lovo, Malasomma e Rocco (allenatore Napoli). Recupero 5′ pt; 3′ st.