Pisa-Reggiana 2-2: Valoti e Bonfanti recuperano in rimonta

Pisa, 13 gennaio 2024 - Pareggio con tante emozioni all'Arena Garibaldi. Il Pisa di Aquilani infatti rimonta due volte lo svantaggio iniziale con Valoti, su rigore, e Bonfanti, subentrato nella ripresa. PRIMO TEMPO – Primi minuti di equilibrio, ma su contropiede è la Reggiana a passare in vantaggio. Al 9′ infatti Filippo Melegoni riceve palla, converge in area e lascia partire un destro, dopo aver sorpreso la difesa nerazzurra, diretto sotto l’incrocio dei pali. Al 13′ Esteves se ne va sulla fascia, poi entra in area, ma il pallone messo in mezzo non viene ricevuto da nessun compagno e l’azione si risolve in un nulla di fatto. Al 15′ calcio di rigore per i nerazzurri per un fallo di mano di Sampirisi in area dopo un colpo di testa di Mlakar. Dal dischetto Valoti trasforma mettendo anche a segno il suo settimo gol personale in questo campionato. Reagisce la squadra di Nesta che prova ad affacciarsi con veemenza nella metà campo del Pisa. Al 27′ Portanova riceve palla ed elude la difesa nerazzurra, poi il suo tentativo su pallonetto termina alto. Al 34′ clamoroso errore della difesa nerazzurra con Nicolas e in marcatura e sugli sviluppi di un altro calcio di punizione Antiste svetta tutto solo e segna a porta vuota. Marin al 41′ prende palla e calcia di sinistro e angolato, ma troppo debolmente e Bardi fa sua la sfera. Al 48′, a fine primo tempo, altro grave errore di Nicolas che non trattiene su calcio di punizione Kabashi e sulla respinta Gondo lo punisce. Il var però vede un fallo di mano di Gondo e l’arbitro annulla. SECONDO TEMPO – Triplo cambio in apertura di ripresa per Aquilani che toglie Nagy, Barbieri e Valoti inserendo Calabresi, D’Alessandro e Arena e passando anche a una difesa a tre. Al 54′ Moreo riceve palla da D’Alessandro, prova a girarla di testa, ma il suo tiro è fuori misura. Tre minuti dopo i nuovi entrati del Pisa portano D’Alessandro alla conclusione in contropiede, ma Bardi devia in corner. Poco dopo Calabresi salta due avversari e va al tiro, ma ancora Bardi impedisce la gioia del gol al terzino. Al 62′ Moreo ci prova al volo, ma la palla è larga e fuori misura. Al 64′ altro contropiede dei nerazzurri. Stavolta è Esteves a presentarsi a tu per tu col portiere avversario che respinge. Al 69′ è il momento del nuovo acquisto Bonfanti che rileva Moreo in attacco. All’81’ Djamanca, appena entrato, la spara sopra la traversa. Ultimo cambio per Aquilani con Torregrossa che rileva Tramoni nel finale. Proprio Torregrossa serve Bonfanti che trova il gol del pareggio. Si tratta del primo gol arrivato grazie a un cambio in tutta la stagione del Pisa. Sempre Bonfanti, all’85’ si gira in area e Bardi interviene ancora. Al 90′ per poco Esteves non segna direttamente dal calcio d’angolo, ottenendo un altro corner. PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (46′ Calabresi), Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Marin, Nagy (46′ D’Alessandro); Tramoni (81′ Torregrossa), Valoti (46′ Arena), Mlakar; Moreo (69′ Bonfanti). A disposizione: Loria, Hermannsson, De Vitis, Piccinini, Touré, Vignato, Masucci. Allenatore: Alberto Aquilani. REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Fiamozzi; Portanova (75′ Libutti), Kabashi, Bianco (75′ Djamacca); Antiste (75′ Crnigoj), Melegoni; Gondo. A disposizione: Sposito, Satalino, Szyminski, Rozzio, Pajac, Cigarini, Reinhart, Nardi, Girma. Allenatore: Alessandro Nesta. Arbitro: Zufferli di Udine Reti: 9′ Melegoni, 15′ Valoti (rig.), 34′ Antiste, 83′ Bonfanti Ammoniti: Bianco, Canestrelli, Barbieri, Marin, Esteves, D’Alessandro, Arena Note: Spettatori 7.414. Recupero 2′ pt, 5′ st