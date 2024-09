I cinque motivi per non perdere Pisa-Reggiana

Pisa, 30 agosto 2024 - Il Pisa si prepara ad affrontare domani la Reggiana (alle 20.30) in una partita che chiuderà il mese di agosto, già ricco di scontri e prima della sosta. Terza gara all’Arena in due settimane

Per la terza sfida in due settimane tra le mura amiche, a causa anche della convivenza con la Carrarese, i nerazzurri devono cercare di mantenere il ruolino in positivo. Finora su due gare la squadra di Inzaghi ha collezionato quattro punti. Adesso, dopo il turno infrasettimanale con il Cittadella, si cerca di proseguire sulla linea tracciata in precedenza. La classifica sospesa

Piccolo cortocircuito nel campionato. Il Pisa ha presentato ricorso dopo la partita contro il Cittadella, conclusasi con un pareggio di 1-1, perché un giocatore del Cittadella (Desogus) avrebbe partecipato alla gara senza averne titolo, ovvero non comparendo in un primo momento sulla distinta. Di conseguenza, la Lega Serie B non ha omologato il risultato. Se il ricorso venisse accolto, il Pisa potrebbe ottenere una vittoria a tavolino per 3-0, modificando così la classifica, non prima di metà settembre. La “prima” a mercato chiuso

Questa sera a mezzanotte terminerà il calciomercato. Domani, per la prima volta, si giocherà a mercato chiuso. Il Pisa cerca ancora un centrocampista e tessera Olimpiu Morutan, che rimarrà out fino a ottobre, poi tornerà ad allenarsi coi compagni, ma non sarà utilizzabile prima di dicembre. Un acquisto, di fatto, che conterà soprattutto a gennaio. Si attende quindi l'ultimo sprint finale sul mercato. Verso la sosta

Dopo la gara di domani ci saranno ben due settimane di attesa per la sosta delle nazionali. Per il momento è nota la lista di Danimarca e Danimarca Under 21, ma non figurano né Hojholt, né Lind, che potranno approfondire in città il lavoro con il tecnico Inzaghi. Saranno giorni preziosi per cementare ulteriormente il gruppo. Capitan Rozzio

Il Pisa torna ad affrontare l'ex di mille battaglie Paolo Rozzio, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nel 2015-16. Il calciatore è stato in nerazzurro per ben quattro stagioni, prima di essere acquistato proprio dalla Reggiana, che non lo ha più lasciato. In Emilia Romagna il difensore ha conquistato altre due promozioni in Serie B, dimostrando di essere un calciatore di livello.