Pisa: Rientro al lavoro dopo la vittoria contro il Sudtirol

Ricaricate le pile, distese le tossine nervose dopo un frammento di campionato pieno di emozioni contrastanti e concluso nel migliore dei modi, con la vittoria contro il Sudtirol, il Pisa è tornato al lavoro. Dopo una settimana passata "in prestito" tra il CONI di Tirrenia e l’Arena Garibaldi, i nerazzurri hanno fatto rientro ieri mattina al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, dove la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Aquilani e del suo staff. Assenti, ovviamente, i sette calciatori impegnati con le proprie nazionali, che faranno il proprio rientro in Toscana a metà della prossima settimana. Al via, quindi, l’ultima settimana senza impegni ufficiali del 2023, prima di un rush finale che non si fermerà nemmeno durante il periodo natalizio (la Serie B scende in campo pure a Santo Stefano, con il Pisa impegnato a Terni). Una settimana che vede in programma, oltre a quello di ieri, allenamenti fino a sabato, tutti al mattino. Al momento non è in programma nessun test amichevole, come già successo nel corso delle soste precedenti. I giocatori godranno quindi di una domenica di riposo, come consuetudine, prima di tornare ad allenarsi lunedì, quando inizierà la preparazione vera e propria per la partita in programma sabato 25 novembre all’Arena contro il Brescia del freschissimo ex Rolando Maran. Una preparazione che si prevede "a scatola chiusa", non potendo contare lo staff di Aquilani di informazioni relative alle novità che apporterà l’ex tecnico del Pisa ai lombardi.

Lorenzo Vero