Pisa-Roma 0-1: Soulé firma il gol vittoria e giallorossi a punteggio pieno dopo due gare

Pisa 30 agosto 2025 – L'Arena Garibaldi per la prima volta nel Nuovo Secolo assaggia la Serie A, ma la bellissima cornice dello stadio toscano non basta al Pisa per fare il risultato contro la Roma. I giallorossi superano per 0-1 i nerazzurri grazie alla rete di Matias Soulé. Punteggio pieno dopo due giornate per Gasperini sulla panchina dei capitolini, primo ko invece per Gilardino sulla panchina pisana dopo il pari all'esordio contro l'Atalanta.

Primo tempo

Per la prima volta nel nuovo secolo l'Arena Garibaldi abbraccia la Serie A proprio contro la squadra contro cui l'aveva salutata l'ultima volta. Per l'occasione Gilardino sceglie Semper tra i pali, difeso dalla liena a tre con Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli. In mediana Aebischer e Marin dettano i tempi, con Touré a destra e Angori a sinistra. Moreo e Tramoni sono i due alle spalle di Meister. Gasperini invece ripete in toto la formazione titolare vista all'Olimpico contro il Bologna. Svilar tra i pali è difeso da Hermoso, Mancini e N'Dicka. Wesley a destra e Angeliño a sinistra affiancano Koné e Cristante in mediana. Soulé ed El Shaarawy i due uomini alle spalle dell'unica punta Ferguson.

Grande partenza da parte del Pisa, che con un pressing asfissiante mette sotto grande pressione la retroguardia romanista. I giallorossi soffrono ma riescono a uscirne indenni, merito anche dei riflessi super di Svilar. Meister è ispiratissimo e di testa bussa subito alla porta capitolina. Sul cross di Touré il numero nove vola in cielo e colpisce bene la sfera. Non brillante nell'occasione il portiere della Roma, bravo però a salvarsi dopo essersi visto sfilare il pallone di fianco, prima che questo valichi la linea di porta. Il centravanti danese originario del Camerun ci riprova qualche istante più tardi, ma questa volta il suo tentativo da posizione defilata non trova lo specchio della porta.

La Roma incassa il colpo e prova a rimettersi in ordine qualche istante più tardi. I giallorossi trovano ritmo con il proprio palleggi e cercano di stabilire la propria superiorità tecnica. Ferguson prova ad attaccare la profondità ma è molto isolato in avanti tra le maglie nerazzurre dei toscani. Le occasioni faticano ad arrivare e il ritmo di gioco non decolla. I capitolini tengono saldamente tra i piedi la sfera, ma non riescono a creare pericoli dalle parti di Semper.

Intorno alla mezz'ora arrivano i primi cartellini gialli della gara. Nella Roma è Ferguson a spendere il fallo tattico e finire così sul taccuino dell'arbitro Collu; qualche minuto prima era stato Marin a venire ammonito per aver atterrato El Shaarawy. Senza particolari emozioni la gara si avvia verso il finale della prima frazione senza ulteriori colpi di scena. Una squadra ospite in costante possesso non riesce a incidere quando si tratta di creare pericoli nell'area pisana. In questo modo la prima frazione si conclude senza reti: è 0-0 il risultato al termine della prima frazione. Fa specie il dato relativo al possesso palla: la Roma chiude il primo tempo con un 73% di possesso rispetto ai padroni di casa.

Secondo tempo

Nell'intervallo Gasperini prova già a dare una scossa alla sfida molto bloccata nella prima frazione. La scelta del tecnico di Grugliasco ricade su Dybala, scelto al posto di El Shaarawy per iniziare la seconda frazione di gioco. Gilardino invece conferma in toto l'undici del primo tempo. Roma subito a schiacciare il Pisa nei primi minuti della ripresa: i capitolini confermano il predominio tecnico-tattico del primo tempo e in questo avvio di seconda frazione sembrano anche avere più ritmo per attaccare la profondità. Soulé appare molto ispirato e in un paio di occasioni semina il panico nella retroguardia nerazzurra, prima di riuscire finalmente a bucarla al 55'. Sull'azione nata da sinistra grazie a Dybala, Ferguson riesce a controllare in area di rigore e fare benissimo la sponda per il rimorchio dell'altro argentino, quello con la maglia numero 18. L'ex Frosinone apre il piattone mancino e non lasica scampo a Semper. Con un grande forcing in avvio di secondo tempo, Roma avanti a Pisa: il risultato si sblocca sullo 0-1.

La squadra di Gasperini non è però paga e continua a premere sull'acceleratore. Matias Soulé è ispiritatissimo e trova anche l'occasione per realizzare il raddoppio romanista. Cinque minuti dopo il vantaggio, il sudamericano classe 2003 raccoglie il cross dalla sinistra di Angeliño e colpisce di testa. In qualche modo il suo tiro viene respinto, ma la sfera resta a sua disposizione, controllo e girata mancina per trafiggere nuovamente Semper. La revisione del Var però evidenzia un tocco di mano sul rimpallo dopo il colpo di testa di Soulé, per questo anche senza review Collu può comunicare all'Arena Garibaldi la decisione della sala video circa l'occasione. Rete annullata ai giallorossi e risultato che resta sul risultato di 0-1.

Gilardino prova a cambiare i destino della sua squadra con tre cambi simultanei al 65', quando entrano Calabresi, Nzola e Cuadrado per Lusuardi, Moreo e Marin. Sui cambi prova a dare la scossa Aebischer, con pallone recuperato e destro dal limite che sibila di poco alto sopra la traversa. È però solo una scintilla in mezzo a un assolo di marca giallorossa. In attacco entra Dovbyk per Ferguson tra le fila degli ospiti, mentre è Angeliño a mettere altro pepe in attacco, con un sinistro molto potente, centrale però è respinto da Semper.

La partita entra nei suoi ultimi dieci minuti con altri tre cambi operati dai due allenatori. Gasperini sceglie Çelik per sostituire Hermoso, mentre in casa toscana ci sono gli ingressi di Leris e Stengs per Marin e Angori a completare i cambi per Gilardino. Il Pisa resta in inferiorità tecnica rispetto ai capitolini, ma con la grinta e la cattiveria i padroni di casa restano attaccati all'idea di poter trovare il pari. Stengs prima e Cuadrado poi dalla distanza costringono a due parate Svilar, le prime del suo secondo tempo quando scocca il novantesimo minuto. Dovbyk dall'altra parte invece si divora il gol del raddoppio, quando sulla splendida giocata individuale di Koné, nel tap-in da pochi passi sbatte contro i piedi di Semper, bravo a coprire anche il primo palo.

Nei minuti di recupero Gasperini si gioca le carte El Aynaoui e Rensch, i quali rilevano Soulé e Angeliño. I toscani con coraggio si spingono in avanti nel finale, ma non riescono a incidere. I capitolini gestiscono bene il ritmo e la qualità gli permette di mandare in porto la gara. Al 96' Collu fischia tre volte e decreta il successo per 0-1 della Roma sul Pisa, la rete di Soulé decide la sfida dell'Arena Garibaldi valevole per la seconda giornata.