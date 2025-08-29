Pisa-Roma, la decisione su dove si gioca. Orario, tv e probabili formazioni

Pisa, 29 agosto 2025 – Pisa e Roma si preparano per affrontarsi nel corso della seconda giornata di Serie A. La sfida tra i toscani e i capitolini è in programma per sabato sera, come anticipo delle ore 20:45. Le due compagini tornano ad incrociare i loro cammini nel massimo campionato dopo ben 34 anni e 96 giorni. L'ultima partita la disputarono il 26 maggio del 1991, quando i giallorossi si imposero in trasferta per 1-0. La squadra allenata da Alberto Gilardino è pronta all'esordio casalingo, dopo le discussioni che si sono trascinate negli ultimi mesi (e giorni) sull'agibilità dell'Arena Garibaldi. Sia i padroni di casa che gli uomini di Gian Piero Gasperini sono reduci da un ottimo avvio in questa Serie A, seppur per motivazioni e con risultati differenti. Il Pisa può vantare una striscia di sette delle ultime otto gare disputate da imbattuto, mentre i giallorossi sono all'inizio del nuovo cammino tecnico con l'ex allenatore dell'Atalanta.

L'esordio in Serie A

La stagione 2025/26 ha appena aperto i battenti e le statistiche da registrare finora sono poche. Il Pisa ha pareggiato in casa dell'Atalanta durante la scorsa settimana, in un avvio di campionato davvero promettente. Al Gewiss Stadium di Bergamo l'autogol di Hien aveva illuso i toscani, poi raggiunti dal gol di Scamacca. Dall'altra parte, la Roma ha raccolto i tre punti nella prima partita casalinga dell'anno. Il Bologna di Vincenzo Italiano, avversario tutt'altro che comodo, è caduto allo stadio Olimpico sotto i colpi dei giallorossi. A battezzare la prima nella capitale di Gian Piero Gasperini ci ha pensato uno dei nuovi acquisti, Wesley, che ha timbrato il tabellino e fissato il risultato finale sull'1-0.

Le discussioni sull'Arena Garibaldi

L'approdo in Serie A del Pisa ha portato con sé grande entusiasmo in tutta la piazza, ma anche una serie di discussioni riguardanti lo stadio della città. L'impianto Romeo Anconetani, noto anche come Arena Garibaldi, è stato soggetto a diverse modifiche strutturali per rientrare nei parametri richiesti dalla Lega. I lavori si sono conclusi in tempo e la squadra di Gilardino potrà così disputare la sua prima partita a casa propria, senza dover ricorrere a soluzioni d'emergenza alternative. L'impianto che avrebbe ospitato il Pisa sarebbe stato quello di Cagliari, con la società sarda e il Comune che avevano dato l'autorizzazione per aprire i cancelli della Unipol Domus. Proprio oggi c'è stato l'ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza, che ha dato il via libera per giocare all'Arena Garibaldi, come affermato dal sindaco Michele Conti. A sollevare dei dubbi, nella giornata di ieri, era stato il SIULP (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia), che aveva richiesto di posticipare il match. La richiesta non è stata accolta.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini. Pisa (3-4-2-1): Demper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

Orario e dove vederla in tv

La partita tra Pisa e Roma sarà trasmessa in diretta domani, sabato 30 agosto, con calcio d'inizio alle ore 20:45. La sfida sarà visibile sulla piattaforma Dazn e su su Sky Sport, oltre che in streaming su Now e Sky Go.