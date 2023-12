"Pisa sconfitto a Catanzaro: Marin: "Dobbiamo migliorare"".

La partita giocata a Catanzaro da parte del Pisa sembra un film già scritto: tanto possesso palla, dominio del gioco, ma due contropiedi subiti per altrettanti gol. Uno, in realtà, un’autorete da parte del capitano dei nerazzurri, Marin, che ha commentato la gara ai microfoni di PuntoRadio: "Venivamo da un buon momento, e fare la partita qui, dominando il Catanzaro sul loro campo, uscendo sconfitti, deve farci tenere la testa bassa, consapevoli che siamo capaci di fare molto di più. Loro hanno avuto fortuna, va detto: due tiri, due gol. Noi dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri, non siamo abbastanza aggressivi e attivi". Per Marin, quella di oggi era una partita diversa dalle altre, avendo vestito a inizio carriera proprio la maglia dei calabresi: "Più di qualcun altro oggi volevo vincere. Qua ho giocato e sono conscio del loro gemellaggio con la Fiorentina. Mi dispiace per i tanti tifosi che sono venuti. L’unica strada rimasta è andare a Palermo e vincere".

L.V.