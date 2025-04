Pisa senza Alexander Lind contro il Brescia: infortunio meno grave del previsto

Il Pisa dovrà fare a meno di Alexander Lind per la partita di domani contro il Brescia. Sono oramai ridotte al minimo le possibilità di vederlo nella lista dei convocati (attesa in serata) di Filippo Inzaghi per l’incontro del "Rigamonti". Dalla cattiva notizia, però, filtrano aspetti positivi. Il problema al flessore della coscia accusato dall’attaccante danese nel corso dell’allenamento pasquale, che lo avrebbe senza alcun dubbio tenuto lontano dal campo per la gara contro la Cremonese, appare meno grave del previsto. Dovrebbero essere infatti escluse lesioni, ma una contrattura da gestire. Tolto il Brescia, nel cammino dei nerazzurri restano quattro partite, e impiegare "il rinoceronte" alle 15 domani aumenterebbe il rischio di una ricaduta che sì, a quel punto porrebbe fine anzitempo al suo campionato. In questi giorni Lind è alle prese con il lavoro differenziato, svolgendo le terapie (conservative) del caso, valutato giorno dopo giorno dallo staff medico della società.

Sedute di allenamento non-stop, considerando che i ravvicinati impegni imposti dal foltissimo calendario non permettono giorni di riposo all’orizzonte. La speranza del Pisa è quella di permettere a Inzaghi di inserire Lind tra i convocati della sfida del 1 maggio, quando all’Arena giungerà il Frosinone. Adesso, però, c’è da fare i conti con il presente. E l’assenza del numero 45 non può non essere un duro colpo da digerire per la squadra nerazzurra.

Per la sfida del "Rigamonti" l’ipotesi più accreditata è quella di vedere Henrik Meister nuovamente nel ruolo di prima punta, che ha coperto dal primo minuto nelle ultime gare contro il Cesena e contro il Modena, due partite nelle quali il danese arrivato a gennaio dal Rennes non ha brillato, entrambe le volte sostituito. Il numero 14 ha segnato fino a questo momento un solo gol in campionato, quello del momentaneo 1-2 a La Spezia, quando però si trovava in campo nel ruolo di trequartista. Per lui, l’assenza del connazionale si presenta come una grandissima occasione per dare il proprio contributo in una partita che rappresenta la prima delle ultime cinque finali rimaste da giocare per proseguire nella corsa verso la Serie A.

Balena, anche per quanto concerne una possibilità a partita in corso, l’ipotesi di vedere in campo tre trequartisti, quindi con Moreo, Tramoni e Morutan (ma da inserire anche Arena all’interno di questa lista). Un sistema che porrebbe la fantasia al comando, vedendo così i tre attanti scambiarsi continuamente la posizione. Quest’ultima è solamente una suggestione che chissà possa diventare realtà. Ciò che rimane, è l’ottimismo da parte della società riguardo le condizioni di Alexander Lind per il finale di stagione.