Pisa, si rinnova la partnership con Adidas anche per la prossima stagione

Pisa, 10 febbraio 2025 - La stagione 2025-26 sarà la nona sotto il marchio della casa tedesca Adidas. Ancora una volta l'azienda sarà sponsor tecnico per la prossima stagione. «Impossible is nothing». Un legame profondo e ormai radicato per la società nerazzurra, che va avanti dal 2017. Inizialmente in accordo con licenza di terze parti, con l’arrivo in Serie B la società nerazzurra ha iniziato a trattare direttamente con la casa madre. Il Pisa è sempre rimasto fedele all’azienda fondata nel 1949. Pensare che, negli ultimi anni, sono diversi i marchi che si sono offerti di subentrare, due come casa madre e, almeno due, come aziende di terze parti. Il Pisa ha infatti detto di no a Macron, marchio italiano produttore di abbigliamento sportivo, così come Erreà, il produttore di San Polo di Torrile in provincia di Parma che avevano provato a fare una proposta alla società nerazzurra direttamente dai vertici aziendali. Due ‘no’ di peso anche come possibili accordi di terze parti. Lo Sporting Club ha risposto negativamente infatti anche a emissari su licenza di Nike e di Hummel, storico marchio danese, proprio perché la politica del Pisa è quella di rifiutare qualsiasi proposta che non provenga direttamente dalle sedi dei marchi sportivi, se si tratta di operatori che lavorano solo su licenza. L’attesa per le nuove maglie di adias inizierà, come sempre, dal termine della stagione in corso. La volontà è quella di puntare in grande, dopo gli esperimenti di quest’anno, dal ritorno della muta rossa, passando per la maglia giallo fluo e della divisa ‘di tendenza’, la quarta maglia vestita da molti vip. Con un sogno, che sia la prima di una serie di mute da gioco in un’altra categoria.