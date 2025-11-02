Pisa, sogno rimontato. Col Toro finisce 2-2

Pisa, 2 novembre 2025 – Gilardino cala il poker dei pareggi: il 2-2 a Torino è l’equa distanza fra sorrisi e, nuovamente, rimpianti. Perché, proprio come con il Milan, anche stavolta la bilancia del pari pesa con più veemenza sul lato della Torre. Dopotutto il Pisa, a otto minuti dalla fine del primo tempo, era avanti 0-2, accarezzando – come già accaduto ultimamente – il sogno di ritrovare la prima vittoria in Serie A dopo 12.593 giorni.

Gilardino cambia sette interpreti su undici rispetto al positivo pareggio di giovedì sera con la Lazio: turn over necessario in un calendario affollato come un giorno di maggio in piazza dei Miracoli. Invariato il vestito tattico: in mediana Hojholt è preferito ad Aebischer e Akinsanmiro a Marin, mentre Moreo – che già con i biancocelesti aveva fatto cambiare il passo all’attacco nerazzurro – parte titolare al fianco di Meister. In difesa la sorpresa, se così vogliamo definirla, è Calabresi, che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il Toro, invece, punta su Simeone in attacco con lo scozzese Adams.

Accade tutto nel primo tempo: due legni e quattro gol. Il miracolo di Semper su Adams apre il circo delle emozioni: la conclusione dell’attaccante viene respinta prodigiosamente dal portiere croato e poi termina la corsa sulla traversa. Ma il Pisa non solo reagisce, ma colpisce: un dritto e rovescio al volto la squadra di Baroni. Minuto tredici, bella azione insistita: Akinsanmiro centra la traversa, sulla ribattuta Leris la mette in mezzo per Moreo che segna di prepotenza. Il Torino resta stordito e Moreo lo punisce ancora: gran contropiede, il numero 32 lancia Vural, che viene steso in area da Casadei. Dal dischetto Moreo non sbaglia. 0-2. Eppure i granata, come vuole la tradizione, sono squadra caparbia che non molla mai e rialza il capo (in tutti i sensi). Così Simeone (già proprio lui, che tanto a lungo era stato seguito dai nerazzurri) riapre i giochi con un colpo di testa beffardo. Quindi, in pieno recupero, Adams colpisce troppo libero in area su cross da sinistra completando la rimonta. Peccato.

La ripresa è più equilibrata e noiosa. Sfruttando l’ingresso prima di Aebischer e poi di Nzola il Pisa prova ad aumentare i giri del motore e ciò si traduce in una conclusione di Calabresi parata da Paleari. Ma questa resta l’unica vera occasione della ripresa nerazzurra. Il Torino non riesce a passare neppure con l’ingresso di Zapata. Così il match si trascina sui binari di un pareggio che, da una parte, fa sorridere e, dall’altra, aumenta il carico stagionale dei rimpianti. Ad ogni modo, con questo risultato il Pisa resta al 17° posto, stavolta però lasciandosi alle spalle il Verona.

E ora? La Serie A spezzatino non si ferma. I nerazzurri tornano all’Arena per lo scontro diretto con la Cremonese, appuntamento venerdì alle 20.45. Il tutto con in tasca un punto in più e la certezza, ormai lo possiamo dire, di essersi davvero calati pienamente nella categoria.

Tabellino

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan (st 21′ Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic (st 1′ Ngonge), Lazaro (st 28′ Biraghi); Simeone (st 32′ Zapata), Adams (st 21′ Gineitis). A disposizione: Popa, Siviero, Dembele, Masina, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Njie. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure (st 20′ Angori), Vural (st 37′ Marin), Hojholt (st 1′ Aebischer), Akinsanmiro, Leris (st 37′ Cuadrado); Moreo (st 20′ Nzola), Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Albiol, Mbambi, Denoon, Bonfanti, Piccinini, Tramoni, Buffon (da verificare), Lorran. All. Gilardino.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Marcatori: pt 13′ Moreo, pt 29′ Moreo (rig), pt 42′ Simeone, pt 48′ Adams.

Ammoniti: pt 27′ Casadei, pt 37′ Hojholt, st 49′ Pedersen.

Espulso: pt 45′ Baroni.