Pisa, sospiro di sollievo

Si attende il responso definitivo dei medici sulla situazione di Nicholas Bonfanti, ma da San Piero a Grado emerge un cauto ottimismo sullo stato di salute del giocatore. Domenica contro il Cittadella l’attaccante era uscito dopo soli 13 minuti di gioco, ma sembra che il problema sia meno grave del previsto. A un primo sguardo da parte dello staff medico infatti emergerebbe solo un affaticamento muscolare per l’attaccante che, oggi, svolgerà tutti gli approfondimenti medici del caso. Visti i tanti infortuni infatti è stato deciso per la sostituzione. Il giocatore avrebbe voluto anche proseguire la partita, invitando ad aspettare prima del cambio, ma per sicurezza, vista anche la storia clinica di Bonfanti, che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto tanti problemi muscolari, si è scelta la via della cautela.

Resterà in dubbio per la partita con la Ternana e lo aspetta una settimana di tanto lavoro differenziato. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere convocato e subentrare nella ripresa, ma ragionevolmente il calciatore tornerà a disposizione contro il Como. C’è anche una curiosità legata a Stefano Moreo. Domenica infatti il numero 32 ha disputato il match con una vistosa fasciatura al braccio. Si tratta dell’infortunio numero 43 di questa stagione, poiché il giocatore ha subito una botta al gomito in allenamento, ma questo non gli ha impedito di giocare la partita con il Cittadella. Una buona notizia nella sfortuna. Sullo stato degli altri giocatori in infermeria invece molto probabilmente bisognerà attendere dopo pasqua. Il più vicino al rientro è Ernesto Torregrossa. Il numero 10 potrebbe tornare a disposizione, almeno per una convocazione, col Como dopo la botta al ginocchio che lo ha costretto alla sostituzione nell’intervallo della gara col Parma, ma sarà probabilmente necessario invece attendere la gara col Palermo dell’1 aprile per vederlo pienamente all’opera. Prosegue anche la riabilitazione di Matteo Tramoni.

Anche per il corso bisognerà aspettare aprile. Come noto infatti il giocatore, infortunatosi ad agosto dopo aver segnato contro la Sampdoria, ha dovuto lentamente recuperare da un infortunio al legamento crociato. Tornato in campo a fine gennaio, per allenarsi coi compagni, sarebbe già guarito da qualche settimana, ma è necessario riportarlo a uno stato di forma tale da ri-atletizzare anche completamente la muscolatura. Tramoni ha anche recuperato in Corsica con un lavoro specifico in palestra ed è ormai arrivato all’ultima fase del suo recupero. Il Pisa lo aspetta a braccia aperte. Difficile invece, per il momento, rivedere in campo Alessandro De Vitis in tempi brevissimi. Il centrocampista continua ad essere alle prese sia con problemi muscolari, sia con situazioni legate a vecchi infortuni e non riesce ad allenarsi con continuità, rimanendo spesso ai box ,venendo seguito costantemente dallo staff nerazzurro.