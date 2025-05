Pisa Sporting Club: ritiro a Morgex e novità sullo stadio

Inizia a formarsi la stagione che sarà la prossima stagione del Pisa. A rendere note i primi tasselli del mosaico è stato lo stesso presidente dello Sporting Club, Giuseppe Corrado. Ospite di Aldo Orsini nella trasmissione "Il Neroazzurro" in onda su 50Canale, il numero uno nerazzurro iniziato svelando la sede del ritiro: "Morgex, in valle d’Aosta. Abbiamo deciso il luogo dopo che Bormio, che avremmo riconfermato, ci ha comunicato la propria indisponibilità in seguito ai lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina". Un luogo comodo anche per i tifosi nerazzurri: "Arrivare lì, a pochi kilometri da Courmayeur, è semplice: da qui è tutta autostrada, c’è l’uscita subito in paese".

Per quanto riguarda il ritiro, il presidente ha comunicato anche la data di partenza e la permanenza: "Partiremo il 17 luglio e rimarremo fino a fine mese. Rimarremo lì a lavorare per circa due settimane". Non è stato questo l’unico argomento trattato da Corrado, anzi. Le altre dichiarazioni hanno riguardato lo stadio: "Ci saranno delle modifiche, dalla riduzione della capacità di Curva Nord e gradinata all’apertura della Curva Sud. Le torri faro sono a posto. Verrà alzato l’attuale maxischermo, e ne sarà aggiunto un altro. Grandi modifiche per quanto riguarda gli spogliatoi e la tribuna stampa". Sulla trattativa relativa all’acquisto dell’impianto, al momento, tutto fermo: "Ci siederemo sul tavolo a settembre. Prima lasciamo che si svolgano i lavori previsti dal cronoprogramma in vista della nuova stagione. Continua la grande collaborazione con il Comune. Poi, una volta terminati, ragioneremo sull’acquisto. La perizia è stata fatta. Dobbiamo fissare alcuni aspetti". A settembre l’inizio del campionato a Pisa? Sì, la società infatti farà richiesta per giocare le prime due partite di campionato in trasferta, per esordire all’Arena nella giornata successiva alla prima sosta per le nazionali. Pisa potrebbe ospitare la prima gara in Serie A così attorno alla seconda settimana del mese. In Coppa Italia, invece, con il primo turno con la squadra nerazzurra coinvolta in programma verso la fine di agosto, sarà chiesta l’inversione di campo (il Pisa dovrebbe giocare la sfida in casa).

I lavori porteranno a un ulteriore incremento della capienza dello stadio rispetto a quelli attuali, anche per far fronte a una richiesta di biglietti che si prevede esponenziale rispetto al passato. A questo riguardo, l’interrogativo di tanti tifosi è relativo alla campagna abbonamenti: "Cercheremo di capire il più presto possibile. Noi ci siamo dati un obiettivo. La scorsa stagione partimmo mentre andavamo in ritiro, quest’anno contiamo di anticipare un po’, e poter iniziare per i primi di luglio" ha concluso il presidente Corrado.