Pisa Sporting Club: validità e rimborsi biglietti per la partita contro la Cremonese

Chi aveva acquistato il biglietto della partita contro la Cremonese abbia cura di preservarlo in tasca, o sul cellulare in caso di versione digitale: il Pisa Sporting Club ha comunicato infatti che tutti i tagliandi emessi per la gara programmata a Pasquetta saranno validi anche per il match rinviato al 13 maggio (abbonamenti compresi ovviamente). Il club di via Battisti ha anche informato i tifosi sulle modalità attraverso le quali chiedere eventualmente il rimborso. Per i titoli d’ingresso acquistati online sarà possibile presentare la richiesta dalle 15.30 di giovedì 24 aprile fino alle 19.30 di martedì 29 aprile. Ogni acquirente riceverà una mail rispondendo alla quale sarà possibile, nei termini suddetti, ottenere il rimborso. Nella mail sarà spiegato il procedimento da seguire. Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi all’assistenza di Ticketone. Per i biglietti acquistati nei punti vendita ufficiali (Pisa Store, Solo Pisa, Tifo Pisa), sarà possibile richiedere il rimborso dalle 17.30 di giovedì 24 aprile fino alle 19.30 di martedì 29 aprile presentandosi nel punto vendita dove il biglietto è stato acquistato con, ovviamente, il titolo di ingresso da annullare.

Per tutti i biglietti acquistati invece in altri punti vendita Ticketone sarà possibile richiedere il rimborso dalle 17.30 di giovedì 24 aprile fino alle 19.30 di martedì 29 aprile con le medesime modalità. Intanto prosegue la vendita dei tagliandi (tessera del tifoso obbligatoria) per Brescia, con scadenza fissata alle 19 di domani: attualmente sono 239 i tifosi pisani attesi nel settore ospiti del "Rigamonti".

M.A.