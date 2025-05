Pisa Summer Camp 2024: Aperte le iscrizioni per i giovani tifosi nerazzurri

Come ogni estate, anche in quella pronta a iniziare il Pisa organizzerà vari Summer Camp per i più giovani tifosi nerazzurre. In particolare, saranno tre i campi organizzati dalla società nerazzurra. Agli impianti di Zara, a Coltano, sono quattro le settimane dedicate: 16-20 e 23-27 giugno, 30 giugno-4 luglio e dal 7 all’11. Per loro, nel prezzo è incluso anche l’accesso alla piscina presente negli impianti, come comunicato dal club.

Dal 23 al 27 giugno è possibile iscriversi e partecipare anche a quello di Casciana Terme, dove i giovani seguiranno anche delle lezioni di inglese, oltre a una giornata dedicata al beach soccer (stesso servizio presente anche a Zara). Un camp speciale previsto anche a Roma, in particolare a Ostia, in programma dal 30 giugno al 4 luglio.

In tutti e tre i Summer Camp sono previsti allenamenti per personale qualificato, istruttori dotati di qualifica riconosciuta dalla UEFA, oltre a istruttori del Pisa Sporting Club, ma anche attività ludo-scolastiche, con supporto fornito nello svolgimento dei compiti per le vacanze, pranzo e merenda incluse. Al termine di ogni settimana, avrà luogo la cerimonia di chiusura e le conseguenti premiazioni.

I campi estivi sono aperti ai giovani atleti, sia maschi che femmine, dai 6 ai 13 anni di età. Il termine per le iscrizioni (salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili) è previsto l’8 giugno. Presenti dei pacchetti di offerta. Tutte le informazioni ulteriori per le iscrizioni sono presenti nel sito del Pisa Sporting Club.