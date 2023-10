"Pisa: Una Settimana No-Stop per Preparare la Sfida con il Venezia"

Una settimana no-stop per quanto riguarda il Pisa, come sempre accade quando si è dovuto avere a che fare con una partita infrasettimanale. Nessun giorno di riposo per i nerazzurri, la delusione scaturita dall’inattesa sconfitta contro il Lecco è subito da oltrepassare, l’amarezza invece no, tramutabile in energia per le prossime gare, a partire da quella con il Venezia, in programma domenica alle 16:15. I giocatori sono tornati subito a lavoro al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado a disposizione di Aquilani e il suo staff. I nerazzurri ieri hanno lavorato nel pomeriggio, mentre oggi sono impegnati in un lavoro mattutino. Sedute maggiormente tattiche, divise tra campo e sedute video, per studiare i movimenti degli avversari, il Venezia di Vanoli, quarta forza del campionato con 18 punti (6 in più del Pisa in classifica). Ogni allenamento è un avvicinamento al rientro in campo per Gliozzi, convocato per le partite contro Cittadella e Lecco, in panchina nell’ultima: Aquilani più volte ha ripetuto come il numero nove abbia bisogno di tempo e precauzione, ma l’impressione è che il momento stia arrivando. Per quanto riguarda Arena, il colpo accusato contro il Lecco alla caviglia precedentemente infortunata non preoccupa, come confermato dallo stesso Aquilani. Assente, ovviamente, Antonio Caracciolo, già alle prese con la terapia riabilitativa dopo la lesione del legamento del ginocchio sinistro. Domani in programma la rifinitura prevista all’Arena, quindi la partenza per il veneto.

Lorenzo Vero