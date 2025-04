Pisa verso la Serie A: record di vittorie e punti sotto la guida di Inzaghi

"Pisa sei superstar! La Curva Nord impazzisce per te!": è il coro gridato a squarciagola dai 3400 e passa tifosi che sabato scorso hanno trovato posto nel settore ospiti del "Mapei Stadium", ignari che di lì a 26 ore circa da Mantova sarebbe arrivato un regalo tanto inaspettato quanto gradito nella corsa verso la promozione in Serie A. L’abbraccio tra gli spalti colorati di nerazzurro e rossocrociato e il campo, dove tutto il gruppo guidato da Pippo Inzaghi si godeva i festeggiamenti per la netta vittoria contro la Reggiana, è entrato immediatamente nell’album delle istantanee più significative della stagione.

Accompagnato da un dato statistico che ha del clamoroso: mai, prima di questo campionato, lo Sporting Club era riuscito a conquistare 20 successi nel torneo cadetto. Neppure nelle trionfali annate vissute con Romeo Anconetani alla guida del club, e neanche nel torneo 2007-2008, quando in Serie B c’erano ventidue compagini invece delle venti attuali. Sotto la gestione Ventura i nerazzurri chiusero le 42 giornate con 19 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, per un bottino finale di 71 punti. Non soltanto quindi i successi sono già uno in più: anche il record di punti adesso vacilla, visto che rimangono cinque gare ancora da giocare. Dietro l’angolo anche il sorpasso sul campionato 1989-1990, terminato con l’ultima promozione in A della storia nerazzurra: Piovanelli e compagni chiusero con 16 successi e 51 punti che, trasportati nell’epoca dei tre punti, significherebbero 67 lunghezze. Appena una in più di quelle già coperte dalla banda di Inzaghi. Furono 16 le vittorie anche nel campionato 1986-1987, quando il Pisa riuscì a staccare il pass per la Serie A all’ultima giornata nello scontro diretto di Cremona: i punti al termine delle 38 giornate furono 44, equivalenti a 60 lunghezze conteggiando tre punti per ciascuna vittoria. Nell’annata 1984-1985 lo Sporting Club di vittorie ne mise insieme 17 e anche in questo caso il sorpasso, già avvenuto per questa statistica, è vicinissimo anche nel conteggio dei punti complessivi: i nerazzurri chiusero la stagione a quota 50, equivalenti a 67 punti "di oggi".

La prima promozione in A targata Anconetani, nel 1982, arrivò con 47 punti e 12 vittorie: anche questo torneo quindi è già stato messo alle spalle da Caracciolo e soci. E il confronto con la prima promozione in massima serie della storia nerazzurra da che parte pende? Sempre dalla parte di Inzaghi: nel 1968, in una B con 21 compagini, il Pisa chiuse a quota 48 con 17 successi. Il sorpasso è già avvenuto anche nei confronti della prima formazione nerazzurra capace di primeggiare in B, anche se al termine di quella stagione la promozione in A sfumò per un solo punto e, a detta delle cronache del tempo, a causa di arbitraggi discutibili: nel 1946-1947 i nerazzurri terminarono alle spalle del Palermo con 45 punti e 19 vittorie.

M.A.