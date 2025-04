Pisa verso la Serie A: promozione possibile già il 1° maggio

È tempo di calcoli. È tempo di farli anche il più in fretta possibile, perché la festa del Pisa potrebbe arrivare già giovedì primo maggio, per la Festa dei Lavoratori. Il pareggio dello Spezia a Frosinone e la conseguente vittoria della truppa-Inzaghi al "Rigamonti" di Brescia ha scompigliato ulteriormente le carte in tavola. I punti di distacco tra le due squadre sono adesso diventati nove, un divario incredibile, mai visto in precedenza tra le due squadre nel corso del campionato (che anzi, si era ridotto al minimo il 9 marzo dopo la vittoria dei liguri nello scontro diretto) e oramai quasi irrecuperabili. Numeri alla mano, alla squadra nerazzurra, ammesso che lo Spezia dovesse vincere tutte e quattro le ultime partite, al Pisa sono sufficienti nello stesso lasso di tempo appena quattro punti. Ciò, infatti, porterebbe i nerazzurri a quota 73 punti.

Un bottino irraggiungibile per la squadra di Luca D’Angelo, che infatti si fermerebbe al massimo a 72. Ma la festa, come dicevamo, potrebbe arrivare con ben tre turni di anticipo, già giovedì in occasione della gara con il Frosinone. Per far sì che ciò accada, il Pisa deve ottenere un risultato migliore dello Spezia, che al "Picco" ospiterà la Salernitana. Per intendersi, se i liguri perdessero, ai nerazzurri è sufficiente un pareggio, in caso loro pareggiassero, al Pisa basta è necessaria una vittoria. Insomma, la squadra di Filippo Inzaghi deve conquistare un punto in più rispetto ai contendenti per festeggiare il ritorno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall’ultima volta.

È tanta la fame da parte della piazza, che per la sfida, al momento che state leggendo, sono rimasti acquistabili (settore ospiti escluso), solamente pochi biglietti in tribuna superiore. Tutte le altre aree dello stadio sono sold out. I tagliandi rimasti sono acquistabili online, sul circuito TicketOne, oltre che nei punti vendita autorizzati. Circa undicimila le presenze, un record stagionale, che sarebbe stato già raggiunto nella gara con la Cremonese, prevista nel giorno di Pasquetta, rinviata al 13 maggio. I presenti che si recheranno all’Arena saranno comunque molto di più, con presumibilmente una folla oceanica nerazzurra al di fuori dei cancelli della struttura, per accompagnare la squadra a un appuntamento che sarà senza alcun dubbio storico in qualsiasi caso. L’antipasto è stato possibile degustarlo nella serata di venerdì, al momento del rientro della squadra dalla trasferta vittoriosa di Brescia sotto il diluvio.

Se l’aritmetica non dovesse arrivare il primo maggio, allora appuntamento rimandato a Bari il 4. In quel caso, per festeggiare il Pisa sarà sufficiente mantenere un vantaggio di almeno sette punti rispetto allo Spezia.