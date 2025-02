Pisa virtuoso anche negli ingaggi. Fra le Top5 ha la "resa" migliore

Quando tanti soldi sono in ballo, e nel calcio ce ne sono tanti, allora è anche utile vedere quanto questi siano spesi con bontà. E come analizzammo già dopo il mercato estivo, è utile vedere come la classifica rapportata al monte ingaggi delle squadre al termine del mercato invernale. Dallo studio condotto dal portale Capology, possiamo vedere come il Pisa sia la settima squadra in classifica in quanto a ingaggi, con 13, 24 milioni di euro lordi annui. Davanti ai nerazzurri lo Spezia, che in classifica invece è indietro di 4 punti, con 15,45. A spendere nettamente più del Pisa anche (in ordine decrescente) Palermo, Cremonese, Sampdoria e Salernitana. Queste ultime due squadre, date a inizio stagione tra le favorite per la promozione, e ora coinvolte nella lotta per evitare una drammatica retrocessione in Serie C, rappresentano – dati alla mano – il peggior dato di spesa rapportata ai punti conquistati.

Il Sassuolo invece, comanda in entrambe le graduatorie: 26,5 milioni di euro di monte ingaggi e 61 punti in classifica. Il rapporto costo/punti, citato in precedenza è di 0.43 nel caso del Sassuolo. È proprio questo il campo di analisi che determina quanto la squadra stia rendendo rispetto alle spese. Minore è il valore del rapporto, maggiore il merito sul campo. E proprio il Pisa primeggia considerando le prime cinque squadre in classifica. 0,25 il rapporto del Pisa, quello dello Spezia è 0,31, del Sassuolo 0.43 mentre della Cremonese 0,48. Insomma, minima spesa massima resa (almeno per il momento) per la società nerazzurra, che vede concentrati i costi degli ingaggi soprattutto in attacco (7,650 milioni di euro), mentre stupiscono i soli 2 milioni di euro di monte ingaggi per quanto riguarda la difesa che, numeri alla mano, è la seconda migliore del torneo, dietro a quella dello Spezia, che però vede la stessa spesa ammontare a più del doppio (4,8 milioni). Allargando l’indagine a tutto il campionato, solamente tre squadre hanno un rapporto costo/punti migliore del Pisa: Cittadella (0,19), Carrarese (0,20) e la Juve Stabia (0,14).

Lorenzo Vero