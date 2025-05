Pisa vs Cremonese: Inzaghi guida i nerazzurri verso un nuovo record in Serie B

Facciamo ancora, un’altra volta: esultiamo, abbracciamoci, spelliamoci le mani per applaudire un gruppo di uomini straordinario, capace di scrivere una pagina indelebile dell’ultracentenaria storia nerazzurra. Domani, alle 20.30, l’Arena ospiterà l’ultimo incontro ufficiale della stagione: il campionato di Serie B terminerà con la sfida tra Pisa e Cremonese. Sulla carta sarebbe dovuta essere la partita di cartello della serata di Pasquetta, invece è diventata una passerella nella quale tutti i beniamini, guidati da Pippo Inzaghi, saluteranno il loro pubblico.

Dopo il pirotecnico 3-3 di venerdì scorso, le residue energie fisiche e mentali dello spogliatoio saranno profuse per andare alla ricerca di un successo che consentirebbe al Pisa di terminare sì con un sorriso ancor più ampio di quello che già occupa i volti di tutti ormai da otto giorni, ma anche per altre motivazioni: la vittoria porterebbe i nerazzurri a quota 76, con una media esatta di due punti a partita (mai tenuta nei tornei professionistici fin qui disputati); un risultato positivo inoltre arrotonderebbe a 13 il quantitativo di successi casalinghi in campionato, eguagliando così il record detenuto finora dalle squadre allenate da Gigi Simoni nelle stagioni 1984-85 e 1986-87. A spingere Caracciolo e soci verso questo ennesimo record ci sarà ancora una volta uno stadio praticamente esaurito in tutti i settori nerazzurri: la trentina scarsa di biglietti che attualmente rimane in vendita in tribuna superiore verrà spolverata nelle ore che ci separano dal fischio d’inizio.

Nel settore ospiti prenderanno posto invece circa 200 sostenitori cremonesi, pronti a sobbarcarsi la seconda trasferta nel giro di quattro giorni dopo quella vittoriosa a La Spezia. Proprio questa gara ha riacceso nell’ambiente grigiorosso la speranza di agganciare il terzo posto, distante adesso due lunghezze. Ma mister Stroppa (squalificato) deve fare i conti con una situazione disciplinare per niente positiva.

Domani la Cremonese sarà priva del capitano Bianchetti e delle punte Johnsen e Nasti, ma soprattutto dovrà decidere il da farsi riguardo a due dei suoi calciatori più in forma: l’ex nerazzurro Barbieri e il fantasista Vandeputte. Entrambi sono in diffida e un ulteriore cartellino giallo li estrometterebbe dall’andata delle semifinali playoff. In questo senso potrebbero essere decisivi i rientri di Vazquez e Gelli. Il primo torna a disposizione dopo la squalifica di dieci turni per le frasi razziste proferite contro il calciatore barese Dorval, il secondo invece ha ritrovato la piena condizione dopo un periodo di appannamento e potrebbe approfittare della partita per mettere minuti preziosi nelle gambe.

M.A.