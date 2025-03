Pisa, weekend di emozioni per il settore giovanile

Pisa, 3 marzo 2025 - Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il settore giovanile del Pisa Sporting Club. La formazione Primavera torna dalla trasferta siciliana con tre punti fondamentali, mentre l'Under 13 si impone nettamente sulla Carrarese, regalando soddisfazioni ai tifosi nerazzurri.

PRIMAVERA CORSARA - A Palermo, la squadra guidata da Innocenti ha disputato una prova di grande solidità, riuscendo a imporsi con un netto 2-0 sui rosanero. I gol decisivi sono arrivati nel primo tempo: al 6' Vivace ha sbloccato il risultato con un preciso diagonale, mentre al 38' Bettazzi ha raddoppiato con un colpo di testa su cross di Casarosa. Nella ripresa, il Pisa ha saputo gestire il vantaggio con maturità, respingendo i tentativi del Palermo e sfiorando anche il tris. La vittoria permette alla Primavera di salire a 27 punti in classifica, agganciando il gruppo delle squadre in lotta per i playoff. Il cammino è ancora lungo, ma la squadra sta dimostrando di poter dire la sua in questa fase cruciale della stagione.

SETTORE GIOVANILE MASCHILE - Nel settore maschile, l'Under 17 ha impattato 0-0 contro il Modena in una gara equilibrata, mentre le sfide contro la Juventus non hanno sorriso agli Under 16 e agli Under 15, battuti rispettivamente per 3-1 e 2-1 dai bianconeri. Festa invece per l'Under 13, che ha superato la Carrarese con un perentorio 3-0, mettendo in mostra un gioco convincente e tante individualità interessanti.

SETTORE FEMMINILE - Anche il settore femminile ha vissuto un fine settimana ricco di sfide. La Juniores ha espugnato il campo del Coiano con un ottimo 2-0, mentre l'Under 15 ha superato l'Atletico Lucca con un rotondo 4-1. Meno fortunate le Under 17, battute dalla Fiorentina, e le Pulcine, che hanno lottato ma si sono dovute arrendere allo Zambra.

INDICAZIONI IMPORTANTI - Un weekend che ha regalato indicazioni importanti per tutte le squadre giovanili del Pisa, confermando la crescita di un settore che sta lavorando con impegno e determinazione per il futuro del club, in attesa di quella che sarà la nuova casa del Pisa, dato che in questi giorni è stata posta la prima pietra del nuovo centro sportivo di Gagno, che sarà il vero e proprio quartier generale non solo della società, ma anche di tutto il settore giovanile. In particolare ad esempio, la Primavera non sarà più costretta a giocare a Peccioli, ma avrà una casa in città.