Pisamania celebra la promozione del Pisa con un rap/trap goliardico

"Quando gioca Tourè son contento perché lui è uno ma sembrano tre, Tourè ! Olimpiu Morutan corre come un minivan Scarta tutta la difesa con tre passi di can can!". Ed avanti così con tutta la formazione della promozione del Pisa a colpi di rap/trap con parole calzanti ed incalzanti a firma Pisamania ossia: Dario Boldrini (paroliere, canzoniere, musicista, attore) e Enrico Signorini (creativo digitale, videomaker ed attore). Sui loro canali social c’è il brano musicale che potrebbe essere il tormentone dell’estate a tinte nerazzurre. Il brano si intitola "L A promozione". "Ci siamo inspirati alla canzone di quando la Roma vinse lo scudetto nel senso che volevamo fare un omaggio alla nostra formazione, dedicare una strofa, una rima ai giocatori che sono scesi in campo ma anche a chi è rimasto in panchina". Ecco che "In panchina c’è Nicolas altra garanzia, uno dei più forti della cadetteria" con "Superman Semper che mastica tritolo, come tirano in porta lui si tuffa e spicca il volo". Boldrini parla di rime, strofe goliardiche cioè che solleticano il buon umore ed al tempo stesso sanciscono, sottolineano il grande affetto per i colori della maglia e per chi l’ha indosstaa in questa cavalcata.

"Sono pensieri di poetica goliardia, non osiamo parlare di poesia, ci mancherebbe. E’ tutto molto spontaneo come quando facemmo un paio di "mutande portafortuna" al nostro Moreo e ci andò bene; vincemmo due a zero. Ecco c’è tanto spirito gogliardico". Ed a proposito di Stefano Moreo, il brano musicale, lo celebra così: "Grinta classe e sacrificio arriva Stefano Moreo, gli avversari vanno a nanna tra le braccia di Morfeo". Non poteva mancare una dedica speciale a chi dalla Danimarca ha conquistato il cuore dei tifosi pisani, ed allora: "Corre forte Lind e non è mai stanco, ormai per tutti noi è il cinghiale bianco" con tanto di citazione di Battiato. "La nostra missione è fare intrattenimento che unisce – dicono Boldrini e Signorini - creare contenuti ironici, accessibili, veri, che riescano a divertire ma anche a coinvolgere, rappresentare e includere. Ci aiutano nelle nostre creazioni tifosi come noi, appassionati del Pisa e della nostra città, Pisa". Nei giorni scorsi Pisamania è salita sul palco del Parco della Fornace a Fornacette assieme a Cristiano Militello nello spettacolo "Cosa sarà". L’arrangiamento musicale della canzone "L A promozione" è di Gino Scarpellini.

Carlo Venturini