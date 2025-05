Playoff Serie A: Cremonese sfida Juve Stabia, Spezia in vantaggio sul Catanzaro

La corsa verso la promozione in A ha di fronte a sé le ultime tre curve e rimangono in gara ancora quattro concorrenti: i playoff sono entrati nel vivo e le due sfide in programma domani promettono spettacolo. La partita più incerta è quella tra Cremonese e Juve Stabia allo "Zini" (inizio alle 17.15): nella sfida di andata del "Menti" le "vespe" di mister Pagliuca per un’ora di gioco hanno assaltato all’arma bianca la metà campo lombarda, costruendo occasioni da gol in serie e scagliando per due volte il pallone in fondo al sacco difeso da Fulignati.

La Cremonese ha rischiato di finire al tappeto considerando anche la traversa piena colpita da Floriani Mussolini nel primo tempo e l’occasione ghiottissima sciupata dal solito Adorante (salito nel frattempo a quota 17 centri stagionali) sul risultato di 2-0. I grigiorossi, dopo aver fallito il 2-1 con De Luca dal dischetto (palla in curva) sono riusciti a tenere in vita le speranze con il tap-in di Johnsen servito da Barbieri. Domani alla Cremonese servirà una vittoria con almeno una rete di scarto per acciuffare la seconda qualificazione consecutiva alla finale.

L’altra semifinale è ampiamente indirizzata: lo Spezia ha vinto e convinto sul terreno del Catanzaro. I liguri hanno rotto l’equilibrio a metà ripresa con Di Serio e Francesco Pio Esposito (18 gol in stagione): la partita di domani al "Picco" (alle 19.30) sembra una formalità, visto che per gli uomini di D’Angelo "basta" persino una sconfitta con due reti di scarto per arrivare in finale. I due atti conclusivi sono in programma giovedì 29 maggio e domenica 1 giugno.

Se, da un lato, dovremo quindi attendere ancora otto giorni per conoscere il nome della formazione che accompagnerà Pisa e Sassuolo al piano superiore, dall’altro dovremo aspettare poco più di 24 ore per scoprire quali compagini faranno il percorso inverso. Monza a parte, la lotta per la salvezza in Serie A è apertissima e si risolverà soltanto domani nell’ultima di campionato. Secondo Opta le maggiori chance di conservare la categoria sono appannaggio di Empoli e Parma. I toscani se la vedranno in casa con il Verona mentre i ducali faranno visita all’Atalanta. Le squadre accreditate della retrocessione sono Lecce (chiamato a fare l’impresa in casa della Lazio) e Venezia (attesa dal match casalingo con la Juventus).

