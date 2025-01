Primavera 2, Crotone-Pisa 3-2: nerazzurri ripartono dopo la sosta dopo una sconfitta

Pisa, 13 gennaio 2025 - Il campionato Primavera 2 riparte dopo la pausa invernale con una sfida ricca di emozioni, ma il Pisa Primavera esce sconfitto per 3-2 sul campo del Crotone, un risultato che complica la situazione in classifica dei nerazzurri, ora scivolati all’ottavo posto con 20 punti.

La partita. Il Pisa parte con il piede giusto e al 10’ trova il vantaggio grazie a Bettazzi, bravo a sfruttare un’azione ben orchestrata dai compagni. La reazione del Crotone non si fa attendere: al 15’ Ambrogio pareggia i conti. Al 31’, però, i nerazzurri tornano avanti grazie a Frosali, abile a firmare il momentaneo 2-1. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, con il Pisa in controllo del gioco. Nella ripresa, la squadra di casa entra in campo con determinazione, spinta dalla voglia di ribaltare il risultato. Le mosse tattiche del tecnico Lo Monaco si rivelano vincenti: al 79’, Bianchi, subentrato nella ripresa, firma il pareggio. Il gol galvanizza il Crotone, che tre minuti dopo trova il sorpasso con Sgro. Nonostante i cambi operati dall’allenatore Innocenti, con l’ingresso di Tosi e Lovo per dare nuova linfa all’attacco, il Pisa non riesce a trovare il gol del pareggio.

Tabellino Crotone-Pisa primavera 3-2

Crotone. Martino, Buonaccorsi, Loiacono, Tosto, D’Aprile, Tarantino, Vrenna, Sgro, Ambrogio (85′ Caccioppoli), Aprea (85′ Cantisani), Terrasi (65′ Bianchi). A disposizione. Borrelli, Galarado, Primerano, Pagano, Maffei, De Gennaro, De Rose, Felicetti, Mirarchi. Allenatore Lo Monaco

Pisa. Rugginenti; Rossi, Bacciardi, Frosali, Casarosa, Baldacci, Bassanini (62′ Capitanini), Bettazzi (75′ Battistella), Buffon (62′ Tosi), Bocs (52′ Vivace), Ferrari (75′ Lovo). A disposizione. Giuliani, Arnesi, Bendinelli, Battista, Cenerini, Raychev. Allenatore Innocenti Arbitro. Riccardo Tropiano di Bari. Assistenti. Gigliotti-Marucci Reti. 10′ Bettazzi, 15 Ambrogio, 31’ Frosali, 79’ Bianchi, 82′ Sgro. Note. Ammoniti Tosto, Battistella e Vivace. Recupero 0′ pt; 5′ st.

Michele Bufalino