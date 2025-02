Primavera 2: La Ternana batte il Pisa 3-2

Pisa, 9 febbraio 2025 - La crisi del Pisa si fa sempre più evidente. A Terni, contro la Ternana, i nerazzurri incassano un'altra sconfitta, prolungando la striscia negativa che ora conta sei partite senza vittorie. Il 3-2 subito al "Liberati" è un risultato che pesa, sia per la classifica – con il Pisa che scivola al decimo posto – sia per il morale di una squadra che fatica a ritrovare la brillantezza di inizio stagione. La partita. L’andamento della partita ha confermato le difficoltà che i nerazzurri stanno attraversando in questa fase del campionato. La Ternana è passata in vantaggio al 25’ con Valenti, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e battere Giuliani. La reazione del Pisa non si è fatta attendere e al 34’ Casarosa ha riportato il punteggio in parità. Il pareggio, però, è durato poco, perché al 40’ Boudaas ha riportato avanti i padroni di casa, complicando ancora una volta i piani dei nerazzurri. Nel secondo tempo, il Pisa ha provato a rimettersi in carreggiata, riuscendo a trovare nuovamente il pareggio grazie al gol di Buffon al 76'. Una rete che sembrava poter dare slancio agli uomini di Innocenti, ma all’88’ Fulga ha gelato i nerazzurri con il gol del definitivo 3-2. Con questa sconfitta, il Pisa allunga la propria serie negativa e vede allontanarsi le zone nobili della classifica. Sei partite senza successi sono un campanello d’allarme evidente per una squadra che, fino a poche settimane fa, era in piena corsa per i playoff e ora rischia di scivolare ulteriormente. Con il decimo posto attuale, i nerazzurri restano aggrappati alla zona playoff, ma la situazione si sta facendo sempre più complicata. TABELLINO TERNANA-PISA PRIMVERA 3-2 TERNANA. Novelli, Valenti, Bonugli, Bellavigna, Trifelli (87′ Goretti), Sow (70′ Guaglianone), Montenegro, Fulga, Turella, Boudaas (77’ Pllana), Loconte. A disposizione. Lorrai, Biancafarina, Gori, Barletta, Rota, Ferlicca, Pierdomenico, Culi, Coltorti. Allenatore Morrone PISA. Giuliani, Baldacci (34’st Rossi), Bacciardi (90′ Ribechini), Frosali, Bendinelli, Casarosa, Vivace (90′ Barsacchi), Cannarsa, Buffon, Bocs (66′ Lovo), Ferrari (46′ Bettazzi). A disposizione. Rugginenti, Arnesi, Battista, Cenerini, Giotti, Capitanini, Luppichini. Allenatore Innocenti Arbitro. Antonio Pascucci di Ariano Irpino. Assistenti. Brunozzi-Lauri Reti. 25’ Valenti, 34’ Casarosa, 40’ Boudaas, 76′ Buffon, 88′ Fulga. Note. Ammoniti Fulga, Frosali. Recupero 1′ pt; 5′ st. Michele Bufalino