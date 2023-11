Primavera 2, termina 1-1 lo scontro al vertice tra Pisa e Benevento

Pisa, 28 ottobre 2023 - Un pareggio tra Pisa e Benevento nello scontro al vertice del campionato Primavera 2. Al vantaggio di Coppola risponde Di Serio. Nerazzurri in dieci per larga parte del match. PRIMO TEMPO - Errore in apertura dei nerazzurri con Ghibaudo che sbaglia un contrasto, favorendo Carriola e Di Serio, con quest'ultimo a colpire una traversa. Al 12' Ghibaudo si riscatta dialogando con Frosali, ma è il primo ad andare al tiro e a sfiorare la traversa. Al 15' ancora nerazzurri con Cannarsa e Coppola, con quest'ultimo che, di testa sfiora la traversa. Al 36' Frosali però viene espulso per doppia ammonizione dopo aver simulato due volte in area di rigore. L'arbitro non perdona. In inferiorità numerica al 47' però sono i nerazzurri a passare in vantaggio. L'azione per i pisani porta Ferrari a calciare, con la respinta del portiere avversario e il calciatore nerazzurro abile a ribadire di piatto in rete. SECONDO TEMPO - Nella ripresa non succede poi molto di rilevante, ma la superiorità numerica degli avversari non si vede in campo. La squadra di Innocenti gioca con qualità fino al 16' quando Cipolla atterra Di Serio in area di rigore. L'attaccante del Benevento calcia alla destra di Vukovic e trasforma portando la gara in parità. Da segnalare anche l'esordio di Tosi (2008), come un vero veterano nel corso degli ultimi minuti gioco. Alla fine termina in parità il big match di alta classifica con i nerazzurri che restano in scia della prima posizione. TABELLINO PISA-BENEVENTO PRIMAVERA 1-1 PISA. Vukovic, Baldacci, Ghibaudo (85′ Lormanis), Saltalamacchia, Gueye, Coppola Frosali, Cannarsa (62′ Doveri), Ferrari (85′ Tosi), Bocs (62′ Bartolini), Raychev (70′ Campani). A disposizione. Baglini, Rosini, Casarsa, Rossi, Lovo, Fischer, Cenerini. Allenatore Innocenti. BENEVENTO. Giangregorio, Di Martino (86′ Festiggi), Ciurleo, Eletto (46′ Donatiello), Panzarino, Marrone, Pangue, Pellegrino, Francescotti, Carriola (46′ Fierro), Di Serio. A disposizione. Palma, Damiano, Esposito, Polverino, Festino. Allenatore Rocco. Arbitro. Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti Bianchi-Meraviglia Reti. 45′ Coppola, 62′ Di Serio Note. Ammoniti Saltalamacchia, Cannarsa, Bartolini, Rosini, Eletto, Marrone, Carriola, Di Serio. Espulso Frosali al 36′ per doppia ammonizione. Recupero 1′ pt; 3′ st. Michele Bufalino