Progetto e visione, così sono arrivati i big. Il Pisa ha "conquistato" i calciatori uno a uno

"È il progetto che mi ha convinto a venire qui". Questa la motivazione data praticamente da tutti e quattordici i calciatori che sono stati presentati durante i due Media Day organizzati nelle ultime due settimane in risposta alla domanda sul perché il Pisa. Frasi di circostanza potrebbero sembrare, ma dietro si nasconde altro. Cosa? La capacità mostrata dal tandem che ha costruito la squadra, quello composto dal direttore generale Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Davide Vaira. Un interesse diretto con i giocatori, volto a mostrare loro cosa offre e cosa può offrire Pisa, forte di un solido progetto (anche su un piano infrastrutturale), le intenzioni societarie e il concreto ruolo che i calciatori potrebbero ricoprire.

Ciò d’altronde ha convinto Raul Albiol a quarant’anni a sposare la causa dopo due incontri diretti tra il giocatore e la dirigenza, il primo a Viareggio e il secondo a Forte dei Marmi: "Hanno fatto di tutto affinché venissi qui". Cuadrado stesso – complice la volontà della famiglia – ha scelto Pisa dopo aver parlato con i diretti interessati. Aebischer, dopo una stagione non positiva a Bologna, ha deciso di vestire nerazzurro per rilanciarsi e puntare al Mondiale, rifiutando il Sassuolo. "L’interesse da parte loro l’ho saputo dai media, mentre qui avevo parlato con la dirigenza. Fin dal primo giorno, confrontandomi anche con Gilardino, ho sentito l’importanza da parte della società. Il Pisa mi ha convinto da subito". Riconoscimenti che danno lustro al lavoro svolto dal club in un mercato nel quale Vaira dichiarò che la necessità era quella di "conquistare credibilità". Obiettivo ampiamente riuscito.

Credibilità. Proprio questa si è guadagnata il Pisa da parte dei calciatori, anche nel corso del mercato. Tanto è vero che negli ultimi giorni sono riusciti a ingaggiare profili internazionali in uscita come Stengs e Lorran. "Quando ho saputo della trattativa subito mi sono interessato e ho detto sì" ha dichiarato il brasiliano. "I direttori mi hanno presentato una realtà appetibile e in grande ascesa" esplicita il giovane Vural, divenuto in estate l’acquisto più caro della storia del club.

Proiezione, progettazione, serietà. Ma anche rispetto. Scuffet ha gradito particolarmente il modo in cui la società gli è venuta incontro garantendogli un progetto e facendogli così firmare un contratto triennale. I calciatori sembrano felici e convinti della propria scelta. Per questo parlare di frasi di circostanza sarebbe riduttivo e sbagliato. Per quanto riguarda i risultati sportivi c’è attesa e fiducia, ma senza alcun dubbio il calciomercato terminato ha posto sotto un’ottima luce il lavoro dirigenziale del Pisa.