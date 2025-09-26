Qui Fiorentina. Avvio a rilento e contestazione, aria di burrasca

Cori, applausi a scena aperta, "E Firenze carica…bombe nell’aria" (uno dei cori più gettonati della curva viola negli ultimi anni, ndr). Poi, nel giro di un mese, l’ambiente è già saturo di fischi, contestazioni e aspettative deluse. La Fiorentina e i suoi tifosi si stanno leccando le ferite di un avvio di stagione che, sulla carta, sarebbe dovuto essere di tutt’altro tenore: la proprietà guidata da Rocco Commisso in estate ha messo sul piatto oltre 90 milioni di euro incaricando Stefano Pioli, accolto sulla panchina come re Mida dal pubblico viola, dell’obiettivo di migliorare sensibilmente l’ottavo e il sesto posto raggiunti nelle ultime due edizioni della Serie A. Con il veterano Edin Dzeko e Roberto Piccoli – acquistato a peso d’oro dal Cagliari – affiancati a Moise Kean in attacco e talenti come Hans Nicolussi Caviglia e Jacopo Fazzini inseriti sulla linea mediana, l’intenzione del club era chiara: alzare la qualità media e puntare senza mezzi termini a diventare la sorpresa in positivo del torneo.

Invece, dopo le prime quattro giornate, il campo sta riservando un giudizio severissimo sull’operato del tecnico vincitore dello Scudetto con il Milan nel 2022 e della squadra: appena 2 punti conquistati, 3 gol all’attivo e 6 al passivo.

Numeri, ad esclusione della sola lunghezza in più racimolata, in tutto e per tutto simili a quelli raccolti dal Pisa. Con la sottile differenza che le due rose sono separate da oltre 186 milioni di euro nella stima del valore del parco giocatori.

La naturale conseguenza di questo avvio al rallentatore è la feroce contestazione partita dal pubblico fiorentino, che ha investito tutto il club: dalla dirigenza fino ai calciatori, passando per Stefano Pioli. All’allenatore emiliano viene imputata la scarsa tenuta fisica dei giocatori, evidenziata in particolare nella sconfitta interna contro il Como. Pioli in vista della gara di domenica pomeriggio potrebbe correre tornando al 3-5-2. La più grande novità potrebbe essere il rilancio dal 1’ di Albert Gudmundsson accanto a Kean in attacco.

