Qui Verona. Scaligeri a Tirrenia. Zanetti rilancia il 3-5-2. Davanti Orban e Giovane

Dopo sette partite già uno scontro diretto per la salvezza. Una sfida di massima importanza, quella della Cetilar Arena. E, come fosse una finale, il Verona ha deciso di svolgere gli ultimi giorni della preparazione vicino alla sede della partita, a Tirrenia. Da giovedì, infatti, i gialloblù hanno lavorato presso il Centro Coni per affinare la strategia in vista della gara contro i nerazzurri di Gilardino, alloggiando in una sede nota al Pisa quale l’hotel Continental. Paolo Zanetti, che in estate è finito anche nella lista dei papabili nuovi allenatori da parte della dirigenza nerazzurra, per questo motivo non ha svolto la consueta conferenza stampa della vigilia della partita. Da un punto di vista tattico, verso la conferma del 3-5-2 per il Verona, peggior attacco del campionato con due reti segnate. Un rientro importante da notificare nella retroguardia, quello di Valentini, infortunato da inizio agosto. Per il resto, poche novità. Belghali e Bradaric agiranno sugli esterni, mentre capitan Serdar, con Bernede e Gagliardini costituirà il centrocampo. Pronto a stupire la piccola stella della squadra, il brasiliano classe 2003 Giovane, che sarà chiamato a svariare in zona offensiva al fianco di Gift Orban (in foto). In campionato i veneti sono reduci da due sconfitte consecutive, quelle contro Roma (in trasferta) e Sassuolo (in casa). Analizzando le gare in trasferta, il Verona mantiene lo stesso andamento del Pisa: un pareggio (contro il Verona alla prima giornata) e due sconfitte, contro Lazio e Roma.

Lorenzo Vero