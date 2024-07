Radio Mercato Nerazzurra: Aspettando Pippo Inzaghi, il Pisa è forte su Lapadula e Viola

Pisa, 2 luglio 2024 - Terza puntata di Radio Mercato Nerazzurra. Primi vagiti di questa nuova sessione di calciomercato, nonché prime ore della nuova stagione per il Pisa Sporting Club.

Grande attesa per il nuovo tecnico Pippo Inzaghi, atteso nei prossimi giorni. Nel frattempo il Pisa è già molto attivo sia in entrata sia in uscita. La società infatti ha messo nel mirino i due calciatori Nicolas Viola, appena svincolatosi dal Cagliari e Gianluca Lapadula, sempre di proprietà dei sardi. Trattative difficili, ma il Pisa è molto convinto di poterle portare a termine. Intanto emergono anche le date a livello organizzativo, di questa stagione. Si continua a lavorare. Michele Bufalino