Radio Mercato Nerazzurra: L'analisi della finestra estiva di trattative 2024-25

Pisa, 2 settembre 2024 - Si è concluso la sera del 30 settembre il calciomercato nerazzurro ed è arrivato il momento dell'ultima puntata di "Radio Mercato Nerazzurra", per analizzare le trattative del Pisa Sporting Club di quest'estate. CAPISALDI - Quest’anno i dirigenti Giovanni Corrado e Davide Vaira hanno impostato un mercato bastato su capisaldi granitici. Al primo punto la conferma di un nucleo di giocatori da rilanciare, tagliando fin da subito quei rami secchi che ormai non rientravano più nei piani della società. Il ‘vecchio gruppo’ così è stato rigenerato dalla cura Inzaghi. Al secondo punto la volontà di svecchiare la rosa e di inserire nuovi asset, anche dall’estero. Ben cinque dei nove acquisti per la prima squadra infatti arriva fuori dal Paese. Da Leris ad Hojholt, passando per Jevsenak, Lind e Morutan. E poi ci sono gli investimenti. Il Pisa non ha avuto paura di spendere denari, con ben 15 milioni di risorse investiti. Lo ha saputo fare anche alle sue condizioni, non scendendo mai a patti con chi doveva essere convinto a tutti i costi. Vedi alla voce Lapadula o Ballet, che la società ha poi lasciato perdere una volta compreso che non sarebbero potuti diventare valori aggiunti per il gruppo.

Radio Mercato Nerazzurra

RECORD DI SPESA - Nessun’altra società in Serie B ha speso quanto il Pisa e in questo calciomercato da record c’è anche un altro record, quello dell’acquisto più oneroso della storia dello Sporting Club, ovvero Alexander Lind, pagato 4 milioni. A conti fatti però ciò che conta è soprattutto la funzionalità degli acquisti. GIOCATORI PRONTI - A parte Morutan, un’operazione che darà i suoi frutti nella seconda metà della stagione, chi è arrivato è giunto a Pisa già pronto, con una preparazione già fatta alle spalle. C’è Bonfanti, allenatosi con l’Atalanta di Gasperini, ma ci sono anche Leris, Lind, Jevsenak e Hojholt, già proiettati all’estero coi propri club, in un paio di casi anche con vista competizioni europee. La rosa appare completa in ogni reparto e, numericamente parlando, non sembrano esserci punti di ‘flessione’. DUBBIO SULLA DESTRA - Gli unici potenziali dubbi possono essere sulla corsia di destra, dopo l’infortunio di Estevs, se si deciderà di giocare a quattro, ma tutto dipenderà da come si comporteranno Touré e Leris in fase difensiva. Guai però a sottovalutare questa squadra. L’obiettivo dichiarato sono i playoff, ma Inzaghi non vuole nascondersi. IL VOTO - Un mercato da 9, come il numero dei potenziali titolari acquistati dalla società nella finestra estiva. Un voto che potrebbe arrivare anche a 10, se arriverà la conferma di Lind. Michele Bufalino