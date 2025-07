Raduno e poi i primi test. Al via la nuova stagione

di Lorenzo Vero

Il tempo del sogno, poi diventato della speranza, quindi dell’attesa, adesso è il presente. Partono le danze. Il Pisa Sporting Club dà il via alla stagione 2025-26, quella dell’attesissimo ritorno in Serie A. Dopo quasi due mesi di stop, di vacanze, dalla partita con la Cremonese del 13 maggio (alla quale seguì qualche giorno di allenamenti), adesso riprendono le attività del Pisa. O meglio, una nuova storia, il punto più alto da trentaquattro anni a questa parte. La squadra, rientrata già interamente nel fine settimana in città, da oggi si radunerà, avendo così l’occasione di incontrarsi con mister Alberto Gilardino. Tutti a disposizione, un unico infortunato: Francesco Coppola, che a giugno ha subito un intervento in seguito a una distorsione della caviglia sinistra con frattura del malleolo mediale. Qualche volto nuovo presente, i tre neoacquisti: Vural, Lusuardi e Mbambi (il quale nel corso della stagione dovrebbe essere aggregato con la Primavera). I calciatori tra oggi e domani svolgeranno i primi test atletici e le visite mediche, procedura standard di inizio stagione dove saranno valutati i vari parametri dopo le ferie (nelle quali i giocatori hanno comunque svolto sedute di allenamento individuali, come testimoniato dagli stessi nelle storie pubblicate sui propri profili social).

Per quanto riguarda le avversarie in Serie A, alcune squadre già hanno iniziato il lavoro, come l’Udinese, il Sassuolo e il Milan. Solamente in un secondo momento i cancelli del centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado si apriranno per le primissime sedute di allenamento. Giorni in cui cresce l’attesa anche per scoprire la data della conferenza stampa di presentazione di Alberto Gilardino come nuovo allenatore del Pisa. Attese novità importanti per quanto riguarda l’abbonamento, con possibili novità circa anche il nuovo logo e, ovviamente, le divise (che potrebbero essere presentate, come accadde nella scorsa stagione, nel corso del ritiro). Ricordiamo che grosse novità in merito sono attese entro il 14 luglio, data in cui riaprirà il Pisa Store di Borgo Largo dopo il restyling in atto da inizio mese.

Tornando al campo, il lavoro si intensificherà verso l’inizio della prossima settimana, nelle giornate che anticiperanno il ritiro di Morgex, che avrà il via giovedì 17 luglio e andrà avanti per due settimane. Questo lasso di tempo i nerazzurri disputeranno due incontri, quelli canonici da ritiro, dai tempi maggiormente rilassati, complice lo stress che sarà dato dai carichi di lavoro. Da oggi non è più un sogno, è la pura realtà. La Serie A, il punto più alto del calcio italiano, dedicato a pochi eletti, venti squadre, delle quali il Pisa è tornato a fare parte.