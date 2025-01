Rendimento da record. Non solo all’Arena. Pisa brilla fuori casa

Non c’è soltanto lo strepitoso cammino casalingo a brillare tra le medaglie appuntate sul petto del Pisa di Pippo Inzaghi. Anche il rendimento esterno tenuto fino a oggi dai nerazzurri è più che positivo: nonostante tutte e 3 le sconfitte siano state incassate lontano dall’Arena, lo Sporting Club nelle 10 trasferte giocate ha raccolto 19 punti. Una media punti di 1,9 che, se mantenuta su livelli similari sino al termine della stagione regolare, consentirà al sodalizio di via Battisti di mettere a referto il record di lunghezze percorse lontano da casa nei campionati più recenti. Con ancora nove match in trasferta da disputare, infatti, Caracciolo e soci hanno praticamente eguagliato il rendimento esterno di quattro degli ultimi cinque campionati di Serie B disputati. Nella stagione 2019-20 il Pisa ottenne 19 punti in trasferta, l’anno successivo furono appena 17, nella stagione 2022-23 i nerazzurri si fermarono a quota 21 e nello scorso torneo i punti raccolti lontano dall’Arena sono stati nuovamente 20. Il sorpasso a questi dati quindi è realisticamente dietro l’angolo, mentre nel mirino della squadra di Inzaghi ci sono i 29 punti raggranellati nelle diciannove trasferte della stagione 2021-22, frutto di 8 successi, 5 pareggi e 6 sconfitte. Per migliorare questo record al Pisa attuale sarà "sufficiente" mantenere un passo di poco superiore alla media inglese, che prevede il pareggio nelle partite disputate lontano da casa. Il record assoluto di punti in trasferta invece resta ancora lontano: nel 2007-08 il Pisa di Ventura fu capace di ottenere ben 37 punti, anche se queste lunghezze furono percorse in 21 giornate poiché l’organico cadetto era composto da ventidue squadre.

M.A.