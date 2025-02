Rinnovati sei contratti. Caracciolo resta fino al ’26

di Michele Bufalino

Il Pisa Sporting Club continua a costruire il proprio futuro consolidando la rosa con il rinnovo di sei contratti chiave. La società nerazzurra ha infatti prolungato l’accordo con Antonio Caracciolo, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Cristian Sussi, Leonardo Loria e Simone Canestrelli, con la volontà di scommettere sul presente e il futuro dei propri asset. Il capitano Antonio Caracciolo, considerato un vero e proprio leader dello spogliatoio, ha esteso il proprio contratto fino al 30 giugno 2026, prolungando di un anno il precedente accordo. Stesso discorso per Stefano Moreo, che vedrà il proprio vincolo contrattuale con i nerazzurri allungarsi fino al 2026. Anche Arturo Calabresi e Cristian Sussi hanno ottenuto un prolungamento che li legherà alla società fino al 2026, con l’obiettivo di consolidare il reparto difensivo. Anche il portiere Loria si lega con la società fino al 2027. Un altro rinnovo importante riguarda Simone Canestrelli, il cui contratto si estende fino al 2028, garantendo una prospettiva a lungo termine per il difensore. Non aveva bisogno di prolungare il proprio rapporto con la società, considerando che precedentemente il suo accordo scadeva nel 2027, ma il giocatore è cercato da diverse squadre, avendo attirato l’attenzione anche di società di Serie A come il Bologna o il Milan, per citarne un paio, ecco perché il prolungamento col Pisa diventa strategico nell’economia della valorizzazione del ragazzo. Inoltre, il club si conserva l’opzione di rinnovo per Matteo Tramoni, il cui contratto, in scadenza nel 2026, potrebbe essere prolungato di un ulteriore anno. Tramoni è nell’ottica della nazionale maggiore, dopo essere stato visionato dagli osservatori del commissario tecnico Spalletti, di conseguenza c’è tutto l’interesse a prolungare il suo accordo con il Pisa, considerando anche l’investimento per il calciatore, pari a circa 3 milioni.

Gabriele Piccinini è invece ancora in fase di trattativa per un prolungamento del contratto. Al momento il suo rapporto col Pisa dovrebbe terminare il 30 giugno 2026, ma si lavora a un ulteriore prolungamento contrattuale. Chi invece saluterà la squadra a fine stagione sarà il portiere Nicolas, che lascerà la squadra al termine del contratto. Poi ci saranno tutti i diritti di riscatto da discutere al termine di ogni prestito. Di seguito infine la rosa della prima squadra, ruolo per ruolo, con tutte le date di scadenza.

Portieri: Semper (2027), Nicolas (2025), Loria (2027).

Difensori: Canestrelli (2028), G. Bonfanti (prestito), Rus (2026), Caracciolo (2026), Angori (2027), Esteves (2026), Calabresi (2026), Sernicola (prestito), Sussi (2026), Castellini (prestito).

Centrocampisti: Hojholt (2027), Touré (2027), Leris (2027), Abildgaard (prestito), Marin (2026), Piccinini (2026), Solbakken (prestito), Jevsenak (2027).

Attaccanti: Tramoni (2026), Vignato (2026), Arena (2026), Meister (prestito), Lind (2028), Moreo (2026), Morutan (prestito), N. Bonfanti (2027).