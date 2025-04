Rinvio Pisa-Cremonese: vantaggio o ostacolo per i nerazzurri?

Il tema più dibattuto all’interno dei ritrovi – fisici e virtuali – dei tifosi nerazzurri subito dopo il rinvio della sfida contro la Cremonese è se la decisione presa dalle autorità sportive vada a vantaggio del Pisa oppure costituisca un ulteriore ostacolo nella strada verso il raggiungimento del sogno. Due fattori influiscono sulla formulazione della risposta: la sicura assenza di Alexander Lind qualora la partita si fosse disputata a Pasquetta e la situazione di classifica potenziale tra diciannove giorni. È sicuramente preferibile giocare contro una delle corazzate del torneo con il proprio centravanti titolare, invece di dover sopperire alla sua assenza: la presenza del danese il prossimo 13 maggio è sicura (a meno, ovviamente, di future squalifiche). In aggiunta a questa certezza ci sono anche i punti in palio nelle quattro precedenti partite.

Il confronto con i lombardi, da ultimo spartiacque verso il traguardo, ha assunto i contorni di una potenziale passerella. Il Pisa infatti i punti necessari al raggiungimento matematico della promozione li cercherà a partire da domani. Lo stravolgimento del calendario, in questo senso, non ha provocato grosse novità negli impegni di Caracciolo e soci. L’altezza degli ostacoli rappresentati da Brescia, Frosinone e Bari (citate in rigoroso ordine di calendario) è rimasta invariata. I primi due sono rivali a caccia di punti vitali per evitare i playout, i pugliesi invece rimarranno verosimilmente in corsa per un posto nei playoff fino al termine del torneo.

Tutto da vedere invece il livello di complessità dell’appuntamento con il SudTirol del 9 maggio: il Pisa ha concrete chance di chiudere i giochi nelle gare precedenti. Tra calcolatrici e previsioni, il tifo nerazzurro si prepara a riempire nuovamente in ogni ordine di posto l’Arena per la partita di giovedì 1 maggio: la prevendita dei tagliandi del match contro il Frosinone scatta oggi pomeriggio alle 15.30. Le modalità sono le consuete: acquisto online sul sito Ticketone oppure nei punti vendita ufficiali (Pisa Store in Borgo, Solo Pisa in via Piave, Tifo Pisa a Fornacette). I prezzi sono invariati: si va dai 18 euro (più prevendita) della curva nord ai 75 della tribuna superiore. I residenti nel Lazio potranno acquistare esclusivamente i tagliandi di curva sud (per la quale è istituito il divieto per chi abita in provincia di Pisa e Lucca).

M.A.