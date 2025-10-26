Risarcimenti e trasferte. Ecco come ottenere il rimborso del biglietto. Con la Lazio settore ospiti esaurito. I prezzi

Nella tifoseria nerazzurra il tema maggiormente dibattuto continua a essere la gara di San Siro. Arrivata a strettissimo giro di posta dopo il divieto alle trasferte imposto dal Ministero dell’Interno, gli oltre 4mila sostenitori dello Sporting Club che avevano acquistato il tagliando per accedere al settore ospiti dello stadio meneghino si sono ritrovati in mano un titolo d’ingresso invalidato. Per tutte queste persone è scattata l’operazione di rimborso dei 9 euro (più commissione) spesi al botteghino. Le modalità per la riscossione del credito sono state segnalate anche dalla società di via Battisti attraverso un comunicato ufficiale: "I tifosi che hanno acquistato nei punti vendita terrestri di Vivaticket devono accedere alla piattaforma online del rivenditore. La modalità di richiesta del rimborso è già attiva e si chiuderà alla mezzanotte del 7 novembre". Per i supporter che invece "hanno acquistato sul sito Vivaticket, nella pagina dedicata del sito sarà possibile individuare l’elenco degli eventi abilitati al rimborso. Il rimborso avverrà in automatico sullo stesso metodo di pagamento usato per l’acquisto". Nel frattempo nel pomeriggio di venerdì è partita la prevendita per la nona giornata di campionato, che si disputerà giovedì 30 ottobre all’Arena Garibaldi: in notturna (fischio d’inizio alle 20.45) gli uomini di Alberto Gilardino sfideranno la Lazio. Si preannuncia già un bel colpo d’occhio, nonostante l’infrasettimanale: dalla capitale il settore ospiti è andato esaurito, con i 1100 tagliandi riservati ai possessori della tessera del tifoso biancoceleste polverizzati nel pomeriggio di venerdì. Per i settori nerazzurri il club ha mantenuto i prezzi della precedente gara con il Verona: 35 euro nelle curve (per la Nord i tagliandi sono reperibili esclusivamente sulla piattaforma Ticketag, poiché il settore è esaurito con gli abbonamenti), 45 euro in gradinata, 85 euro in tribuna inferiore e 135 in superiore (a queste tariffe vanno aggiunti i diritti di prevendita). Per l’occasione sono state attivate anche le scontistiche rivolte agli Under 14 (nati dopo l’1 gennaio 2011) in tutti i settori, e per le persone con disabilità per i posti disponibili in tribuna inferiore e superiore. L’obiettivo è confermare gli oltre 11.500 presenti della gara della scorsa settimana.

M.A.