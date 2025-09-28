Pisa-Fiorentina: palo, traversa e Var. Pari nel derby, ma quanti rimpianti

Pisa, 28 settembre 2025 – Una traversa, un palo, un gol annullato al Var e un rigore che manca all'appello. Il Pisa impatta con la Fiorentina nel derby più atteso degli ultimi tre decenni e può prendersela davvero con il Destino avverso. Se, infatti, c'era una squadra che avrebbe meritato di vincere questa era il Pisa.

Gilardino propone una squadra che nella sua idea complessiva ricalca quella vista lunedì a Napoli. Un centrocampo muscoli e fosforo con Akinsanmiro in mediana che unisce grinta a estro. Cambiano tuttavia due elementi: dentro Touré a destra con Tramoni che affianca Nzola in attacco. Pioli, invece, propone una Fiorentina diversa rispetto alle recenti apparizioni. Difesa a tre con Marì al centro e Gudmondsson ad ispirare Kean unica punta.

Il primo tempo è di marca nerazzurra. Gilardino ha studiato bene le debolezze della Fiorentina e gioca con intelligenza e cuore. Pressione costante e ripartenze veloci che creano i presupposti per una serie di chance che però sfumano sul più bello, ovvero al momento della rifinitura. Al tredicesimo l'occasione più ghiotta: gran discesa di Akinsanmiro che si beve Mandragora, cross per Nzola che vince il duello di testa con Ranieri ma centra la traversa al momento decisivo. La Fiorentina prova ad alleggerire la pressione con le sortite di Dodò e Kean, ma nel complesso è proprio la squadra di Gilardino ad avere le possibilità migliori. Resta il «solito» difetto: al netto di una prestazione convincente ai nerazzurri manca il gol.

Nella ripresa subito un guaio: Gilardino perde Aebischer e al suo posto e in cabina di regia sale il danese Hojholt. Il danese entra bene ma la manovra nerazzurra perde qualità. La Fiorentina si vede annullare due gol per evidente fuorigioco di Kean, ma è il segnale che l'intensità agonistica sta scemando e infatti Gilardino decide di cambiare. Dentro Vural, Cuadrado e Meister per Nzola, Marin e Leris. I cambi portano frutto. Al 25esimo il gol di Meister sarebbe meraviglioso se l'arbitro non annullasse - al Var - per un controllo di mano dell'attaccante danese. Al 35esimo Cuadrado colpisce un palo su spunto personale mentre restano tanti dubbi sul fallo di mano di Pongracic su tiro ravvicinato di Bonfanti. Proteste nerazzurre tanto vibranti quanto inutili.

Nel finale la Fiorentina prova il colpaccio: inserisce Dzeko e Kean ha una buona occasione che spreca calciando alto. Finisce così. Zero a zero come 31 anni fa. Tanti rimpianti e un punto che muove la classifica, ma la prima vittoria in Serie A è ancora rimandata.

Tabellino

Pisa 0-Fiorentina 0

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin (22' st. Vural), Aebischer (3' st. Hojholt), Akinsanmiro, Leris (22' st. Cuadrado); Tramoni (42' st. Moreo), Nzola (22' st. Meister). All. Gilardino.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia (34' st. Sohm), Mandragora, Gosens; Fazzini (42' st. Dzeko), Gudmundsson (29' st. Piccoli), Kean. All. Pioli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammonito: Kean.

Recupero: +1' pt; +4' st.